Una vicenda drammatica è avvenuta a luglio di quest’anno. La famiglia Bratspis mentre stava tornando a casa dalle vacanza, ha avuto un grave incidente stradale. Purtroppo a causa del grande spavento, la loro cagnolina Lucy è scomparsa e sono riusciti a ritrovarla dopo 5 settimane di disperazione.

Un episodio terribile che ha tenuto molte persone con il fiato sospeso per giorni. Gli amici umani hanno pubblicato tantissimi appelli sui social.

Tutto è iniziato quando i signori hanno deciso di adottare la piccola Lucy da un rifugio locale, nel 2017. Da quel momento si sono affezionati a lei, al punto tale da non volerla mai lasciare sola. La cucciola è diventata un vero e proprio membro della famiglia.

Infatti, quando è arrivato il momento di organizzare le vacanza estive di quest’anno, i suoi amici umani hanno deciso di portarla con loro. Non avevano la minima intenzione di lasciarla sola.

Tuttavia, proprio durante il ritorno, è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. L’uomo alla guida del veicolo, ne ha perso improvvisamente il controllo ed è andato a scontrarsi con un’altra macchina che proveniva dal senso opposto.

L’impatto è stato violento ed infatti tutta la famiglia è stata trasportata in ospedale. Nel momento in cui gli amici umani hanno provato a cercare la pelosetta, si sono resi conto che era scomparsa. Era riuscita a liberarsi e a fuggire via.

Il miracoloso ritrovamento della piccola Lucy

Per giorni hanno provato a cercarla, in un posto che per loro era sconosciuto. La famiglia ha dovuto chiedere aiuto a diverse associazioni, con la speranza che avrebbero potuto fare qualcosa per la loro amata cagnolina.

Tuttavia, la bella notizia è arrivata dopo 5 lunghe settimane. Un uomo ha visto la piccola Lucy vagare di notte vicino la sua abitazione. Si è reso conto che era lei, grazie alle foto che ha visto sui social ed ha avvisato in fretta i suoi amici umani.

La famiglia era al settimo cielo ed infatti nonostante fosse notte, sono saliti subito in auto per poter riabbracciare la loro piccola. Tutti erano felici per questa bellissima riunione.