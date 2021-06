La cosa peggiore che possa capitare ad un proprietario, è vedere il suo cucciolo morire improvvisamente. Ma è terribile anche quando a morire è il proprietario e a rimanere solo è il cucciolo. Questo è proprio quello che è capitato alla cagnolina Hannah, che ha dovuto assistere alla prematura morte del suo adorato papà John.

The HannahFoundationInc – Facebook

John e Hannah hanno vissuto tantissimi anni in completa simbiosi. Erano inseparabili e l’uno era indispensabile per l’altra. Quando John ha avuto un malore e se ne è andato via per sempre, era a casa sua con la sua fedele compagna pelosa, che per ben 4 giorni è rimasta accanto al suo corpo a piangere disperata.

Ad accorgersi del fatto che c’era qualcosa che non andava, è stata una donna di nome Rita, un’amica intima di John ed ex esperta dei comportamenti dei cani.

Rita ha preso con se la cucciola, l’ha adottata e ha cercato di curare le sue ferite. Un lavoro che, sebbene la donna conoscesse bene come comportarsi con un cane, le ha portato via 6 lunghi mesi.

In quel periodo così doloroso sia per la cagnetta che per lei, Rita ha avuto un’idea straordinaria. Quella di fondare e allestire un santuario dedicato a tutti quegli amici a quattro zampe che si ritrovano ad affrontare la perdita del proprio papà o della propria mamma. Una fondazione che, ovviamente, avrebbe portato il nome e sarebbe stata dedicata alla dolce Hannah.

La Hannah Foundation Inc

Era il 2009 quando Rita ha iniziato a progettare questa meravigliosa idea. Dopo la bellezza di 10 anni, quindi nel 2019, e dopo tanto duro lavoro e le donazioni di tante persone dal cuore gentile, la Hannah Foundation Inc è diventata finalmente realtà.

Rita ha attrezzato la sua casa affinché potesse garantire ogni comfort agli ospiti canini. Cuccioli che possono finalmente vivere i loro ultimi anni di vita nella più totale serenità e nella più completa sicurezza.

I proprietari che non hanno parenti stretti, ma che vivono solo con il proprio amico a quattro zampe, possono specificare nel proprio testamento la volontà che il loro cucciolo venga trasferito nel santuario qualora sopraggiungesse la morte.

I cani ospiti del santuario ricevono cure veterinarie e comportamentali ogni giorno. Ricevono il miglior cibo e dosi abbondanti di coccole quotidiane.

Ognuno dei cagnolini ha i suoi giochi preferiti e può tenere anche un indumento del suo adorato proprietario. In modo che non senta troppo la sua mancanza.

Se volete saperne di più di questa splendida iniziativa, vi invitiamo a visitare l’account Facebook dell’associazione.