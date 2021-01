Dopo la morte del suo papà, Roger è stato affidato ad un amico. Alla fine sono dovute intervenire le autorità

A volte ci domandiamo come un essere umano possa arrivare a compiere dei gesti tanto crudeli e tristi. Quella di oggi, è la storia di Roger. Un cane che per tutta la vita, precisamente per 12 anni, ha amato il suo proprietario più di se stesso. Poi un giorno, il destino ha deciso di dividerli e di portare tanto dolore nella vita dell’animale.

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Dopo la morte del suo papà, il cane di 12 anni è stato affidato ad un amico dell’uomo, un anziano signore che non era adatto a prendersi cura di un amico a quattro zampe. Roger si è ritrovato costretto a vivere attaccato ad una catena, dentro una vecchia baracca, senza la possibilità di muoversi. Quelle poche volte che si ricordava di lui, l’uomo gli dava da mangiare. Ma la maggior parte dei giorni, il povero cane li ha affrontati a combattere la fame.

Fortunatamente qualcuno a conoscenza della sua situazione, ha avuto il coraggio di denunciare tutto alle autorità. Quando gli agenti si sono recati sul posto, hanno trovato il cane debole e triste, senza cibo e senza acqua nei dintorni.

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Abbiamo chiesto l’aiuto di un volontario, per capire come fare ad interagire con lui. Quando un ragazzo si è avvicinato a Roger, il cane sembrava confuso. Era così tanto tempo che una mano umana non lo accarezzava. Sembrava quasi incredulo di ciò che stava accadendo. Senza esitare, ha permesso al soccorritore di liberarlo dalla sua prigione e di portarlo in salvo.

La nuova vita del cane Roger

Una volta portato al rifugio, Roger è stato visitato e sottoposto a tutte le cure necessarie. I volontari si sono occupati di rifocillarlo e di fargli un bagno caldo. Chissà quanto tempo era trascorso dall’ultima volta il suo papà lo aveva coccolato in quel modo.

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Dopo diverse settimane in un box del rifugio, questo dolcissimo cagnolone hai trovato una mamma meravigliosa. Le è bastato guardarlo negli occhi, per innamorarsi follemente di lui.

Oggi Roger è felice grazie alla sua fantastica proprietaria, che ogni giorno si prende cura di lui e gli dimostra quell’amore che gli era così tanto mancato.