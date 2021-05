Poche settimane fa, una donna chiamata Aj Ross ha voluto denunciare tutto quello che i dipendenti di PetSmart hanno fatto alla sua cagnolina Kobe. Purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare ed ora le forze dell’ordine stanno indagando su questo tragico episodio. La famiglia vuole che sia fatta chiarezza.

La ragazza ha adottato la sua cagnolina quando aveva un anno. Una sua amica non poteva più tenerla e lei ha deciso di portarla nella sua abitazione.

Con il passare del tempo, sono diventate inseparabili e Ross era al settimo cielo per il rapporto che avevano instaurato. Kobe era fedele e leale alla sua amica umana.

Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma che le ha spezzato il cuore. La donna ha portato la cucciola nel negozio di PetSmart, per farle tagliare le unghie. Lo faceva spesso e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

In quell’occasione Ross ha chiesto ai ragazzi di poter rimanere, ma quelle persone le hanno detto che non si poteva, proprio per le restrizioni previste a causa del Covid-19.

Per questo la ragazza è andata a fare le sue solite commissioni. Quando è tornata a prendere la cucciola, ha fatto la drammatica scoperta che le ha spezzato il cuore.

La tragica morte della piccola Kobe e la denuncia della donna

I dipendenti del negozio hanno detto alla donna che purtroppo la piccola a quattro zampe era morta. Era rimasta incastrata con il guinzaglio al tavolo e quando loro se ne sono resi conto, era ormai troppo tardi. È rimasta senza respirare per troppo tempo.

Ross ha subito chiamato le forze dell’ordine. Ha voluto denunciare quelle persone. Di conseguenza gli agenti hanno avviato tutte le indagini del caso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La ragazza vuole che sia fatta chiarezza su quell’episodio, poiché dice per lei è impossibile perdere la vita in quei pochi minuti. Inoltre, dice che non si può lasciare un cane incustodito per troppo tempo, fino alla sua morte.