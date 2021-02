“Eravamo al negozio di animali, quando il nostro cane ha iniziato a comportarsi in modo strano. Poi abbiamo capito il perché…”

Paisleigh è il cane protagonista di questa storia. Storia che la sua famiglia ha voluto raccontare sul web, per mostrare il meraviglioso e dolce gesto del loro amico a quattro zampe. Un giorno, Kelsey Gilland e suo marito hanno deciso di recarsi al negozio di animali della loro città e di portare con loro anche il cucciolo di famiglia.

Mentre erano indaffarati a cercare ciò di cui avevano bisogno, Paisleigh ha iniziato a comportarsi in modo strano, nel tentativo di attirare la loro attenzione. Aveva visto un gattino in una teca di vetro e si era perdutamente innamorato di lui.

Non appena si sono visti, tra loro è scattato qualcosa di speciale. Una connessione inspiegabile. Quando mio marito ha visto la scena, mi ha guardato e ha detto: ‘Tesoro, è un gatto arancione, non è quello che volevi?’ Tutto in me diceva: ‘Sì! Per favore, portiamolo a casa!