Un cane rinchiuso in garage per mesi è stato salvato grazie a una telefonata anonima che ha segnalato quella situazione disumana. I proprietari avevano deciso di relegarlo in quella zona della casa, dopo la nascita della loro figlia. Per 5 mesi ha vissuto laggiù tutto solo: chissà quanta paura deve avere avuto!

Il cane è stato improvvisamente lasciato da solo al freddo e al buio, senza poter contare dell’affetto della famiglia. E solo perché era arrivato un nuovo membro della famiglia.

Il povero cane di meticcio di 6 anni non aveva alcuna colpa. La famiglia lo portava fuori e stava con lui solo per una breve passeggiata la sera. Non poteva stare in casa con loro, perché la figlia era allergica al suo pelo.

Fonte Pixabay

In questa casa di Monza, questa situazione è andata avanti per cinque mesi. Fino a quando l’Enpa non ha ricevuto una telefonata anonima, dalla quale è scattata una denuncia alle autorità.

Le forze dell’ordine, dopo una serie di appostamenti durati per giorni, hanno deciso di intervenire, per portar via da quella situazione il povero animale. Che hanno deciso di chiamare proprio Garage.

Fonte Pixabay

Come sta il cane rinchiuso in garage dalla famiglia per 5 lunghi mesi?

Gli agenti hanno prelevato il cane dalla sua abitazione e lo hanno portato nel rifugio dell’Enpa di Monza. I proprietari non lo portavano da un veterinario dal 2016, quando era stato fatto l’ultimo vaccino.

Monza, la bimba è allergica? Il cane finisce nel box🚗.A pochi passi dal centro di Monza, dopo la nascita della loro… Posted by Enpa Monza E Brianza on Tuesday, November 10, 2020 Fonte Facebook monzaebrianza

Per fortuna le sue condizioni fisiche erano buone e sta bene. È dolce e adorabile e ora cerca un nuova famiglia.

Per Garage cerchiamo persone che abbiano tempo da dedicargli e che lo vogliano coinvolgere nella loro vita. No gatti, è predatorio. Bene sia appartamento che casa con giardino vivendo però anche in casa e garantendogli le dovute passeggiate quotidiane importanti per il suo benessere psicofisico

Fonte YouTube Naveen kumar ak47

Per chi volesse informazioni, scrivere un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare allo 039-835623, ogni pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. Aiutiamo Garage!