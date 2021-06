Jonathan è un dolce gatto di 9 anni, che negli ultimi tempi ha vissuto momenti difficili. Oltre ad aver perso il suo amico umano, ha subito anche un intervento agli occhi ed è diventato cieco. Ora per fortuna ha trovato una nuova famiglia, disposta a prendersi cura di lui nonostante le sue condizioni.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda terribile, ma che ha avuto il lieto fine che tutti desideravano. Tante persone si sono congratulate con i volontari per il loro lavoro.

Il piccolo Jonathan è finito nel rifugio di Animal Rescue League pochi mesi fa. Purtroppo il suo anziano amico umano è morto e nessuno dei suoi familiari voleva occuparsi di lui.

Il gattino nonostante la grave perdita, si è adattato in fretta in quel posto nuovo. Era felice di poter stare lì e di poter giocare con tutti i suoi fratellini a quattro zampe.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo però, il medico durante un controllo di routine, ha scoperto che era affetto da una condizione molto rara agli occhi. Aveva un’infezione, che avrebbe portato alla sua morte. Per questo l’unica scelta era quella di sottoporlo ad un intervento, ma non poteva fare nulla per salvare la sua vista.

Jonathan nonostante tutto non si è mai arreso. Ha mostrato una forza ed un coraggio che hanno stupito tutti.

Il lieto dine del piccolo Jonathan

I ragazzi nel frattempo hanno sempre pubblicato la sua storia sul web, con tutti gli aggiornamenti. Tante persone si sono interessate al gatto ed hanno pregato affinché riuscisse a sopravvivere.

Alla fine, pochi giorni fa è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. Una donna si è fatta avanti ed ha deciso di adottare il gattino.

CREDIT: FACEBOOK

Dopo tutto ciò che ha passato, finalmente anche il piccolo Jonathan potrà lasciare il rifugio ed andare in una casa calda, con delle persone amorevoli. Vederlo felice era ciò che tutti speravano. Buona vita John…