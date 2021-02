Dopo la perdita della sua Mary Jane, Miley Cyrus adotta un altro cane e lo presenta su Instagram

In molti conosceranno Miley Cyrus per la sua musica energica, per i suoi look eccentrici e per gli innumerevoli rumors di gossip che l’hanno coinvolta nel corso degli anni. Ma dietro la pop star planetaria, si nasconde anche un amore infinito per gli animali. A testimoniarlo, l’adozione del dolce Angel avvenuta qualche giorno fa.

Credit: mileycyrus – Instagram

Poco più di due mesi fa, Miley ha dovuto affrontare quello che è il periodo peggiore per un proprietario di un cane. La sua Mary Jane, una pit bull femmina che ha vissuto con la cantante per oltre 10 anni, è morta a seguito di una brutta forma di cancro.

La cantante, in quell’occasione aveva sfogato tutto il suo dolore su Instagram, scrivendo delle parole tristissime per lei.

Chiunque mi conosce, sa che da sempre il mio migliore amico è un pit bull salvato di nome Mary Jane. (…) Per chi non sa cos’era per me, era qualcosa di più di un amico e di un familiare. Qualcosa di così diverso, che non so definirlo.

Lei non soffre più, ma io si. Questo è l’amore. Mary Jane è morta con grazia, dignità, pace e potere. Viveva secondo la regola d’oro della gentilezza e della compassione verso tutti. Era forte quando aveva bisogno di esserlo, ma mai per troppo tempo. Se solo tutti noi fossimo più simili a Mary Jane.

Una nuova adozione per Miley Cyrus

Quattro giorni fa, sempre sul profilo di Miley Cyrus, è apparsa una foto che ha reso felici tutti i fan della star dell’ultimo Super Bowl.

Credit: mileycyrus – Instagram

L’ex star di Disney Channel ha presentato ufficialmente quello che è un nuovo membro della sua famiglia: un pit bull di nome Angel.

In didascalia, Miley ha raccontato di averlo adottato dopo che il cucciolo ha trascorso tre mesi all’interno di un rifugio. Una cosa che la devasta al solo pensiero.

Credit: mileycyrus – Instagram

Il nome Angel è stato scelto in onore proprio di Mary Jane. L’attrice e cantante ha detto, infatti, che è stata proprio la sua Mary a far si che il suo cammino si incontrasse con quello di questo splendido pit bull.