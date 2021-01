Chi sarà la star che si esibirà alla 55esima edizione del Super Bowl? L’annuncio su Instagram

Sarà Miley Cyrus ad aprire il prossimo Super Bowl. La finale del campionato di football americano, come sempre, oltre allo sport prevede un’ampia parte dedicata alla musica e alle performance di artisti di altissimo calibro. Ogni anno c’è una grande attesa nello scoprire chi saranno gli artisti ad esibirsi sull’ambito palco, e sta volta tocca proprio alla giovane pop star.

Sarà molto particolare, la 55esima edizione dell’evento sportivo più importante dell’anno negli Stati Uniti. Sebbene sia stato sempre caratterizzato dalle decine di migliaia di spettatori, disposti a pagare anche migliaia di dollari pur di sedere su uno dei seggiolini, quest’anno sarà molto diverso.

Sulle poltroncine del Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, siederanno soltanto 15 mila persone (perlopiù operatori sanitari vaccinati) accuratamente selezionate e distanziate per evitare pericoli di contagio.

Tutti gli altri americani, ma non solo, potranno comunque godere del mastodontico spettacolo musicale e sportivo in Tv.

Sul campo si sfideranno i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs. Mentre sull’enorme palco, montato e smontato a tempo di record tra un tempo della partita e l’altro, saliranno appunto Miley Cyrus e The Weeknd.

Ad annunciarlo è stata la stessa National Football Association, tramite note ufficiali pubblicate attraverso i propri canali web. Anche la stessa 28enne, ha poi pubblicato sul suo account Instagram un’immagine di presentazione.

View this post on Instagram

Ci sarò per TIKTOK TAILGATE!!! Non vedo l’ora di mettere su uno spettacolo per gli ospiti d’onore della NFL prima della partita… Operatori sanitari di Tampa e di tutto il paese! Raggiungete i cancelli alle 14:30 del 7 febbraio.