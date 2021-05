I metodi carini del piccolo Jake, per controllare che la sua famiglia sia ancora al suo fianco

Jake è un dolcissimo cane di 6 anni, che poco tempo fa è diventato cieco. Nonostante questa grave disabilità, ha trovato dei modi molto carini per controllare che la sua famiglia umana sia sempre al suo fianco. Ha paura che possano abbandonarlo, vista la condizione in cui è costretto a vivere.

Questo dolce cucciolo a quattro zampe è stato adottato da queste persone quando aveva solamente pochi mesi di vita.

Tutti lo hanno sempre considerato come un membro vero e proprio della famiglia. Infatti hanno sempre fatto il possibile per farlo sentire amato e protetto. Gli hanno donato sin da subito le cure e le attenzioni che merita ogni animale.

Tuttavia, solamente 2 anni fa, è avvenuto qualcosa di davvero drammatico. Il veterinario, durante un controllo di routine, ha scoperto che il piccolo Jake aveva un glaucoma, proprio vicino ai suoi occhi.

Lo ha dovuto sottoporre ad un delicato intervento per rimuovere la massa, ma non è riuscito a fare nulla per salvare la sua vista. Purtroppo è diventato completamente cieco.

I metodi del piccolo Jake per controllare i suoi amici umani

Da quel momento la sua famiglia non lo ha mai lasciato solo. È rimasta sempre al suo fianco e lo ha aiutato a superare tutte le difficoltà.

Tuttavia, il piccolo Jake ha trovato un metodo molto carino per controllare che sono sempre lì per lui. Molto spesso, appena sente la voce di qualcuno, va lì vicino e mette la testa tra le loro gambe.

Ogni tanto vuole anche essere preso in braccio e coccolato. Questo è il suo modo di tenere tutti sotto controllo, poiché ha paura che viste le sue condizioni, possano lasciarlo solo ed andare via.

I suoi amici umani non farebbero mai una cosa del genere. Sono felici di averlo nelle loro vite, ma sono al settimo cielo soprattutto perché è riuscito a vincere la sua battaglia contro una malattia molto grave. Buona fortuna piccolo.