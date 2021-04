Porta la figlia al rifugio per scegliere un cane, ma lei punta il dito contro un animale che non si aspettava: “Ha bisogno d’aiuto”

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una bambina dal cuore grande, che ha salvato una cagnolina di nome Scarlett. I bambini, così come gli animali, non conoscono la cattiveria e sono veri, gentili e capiscono molto più di ciò che crediamo.

Credit: The Dodo / YouTube

Gigi è una bambina di due anni che desiderava tanto avere un amico a quattro zampe. Così un giorno, sua madre Audra ha deciso di portarla al rifugio della città, per scegliere un cucciolo. Di certo non avrebbe immaginato, che la scelta della sua piccola sarebbe ricaduta su un pit bull malato.

Credit: The Dodo / YouTube

Mentre scorrazzava tra i box, Gigi è rimasta colpita da un cane in condizioni molto gravi. L’animale era arrivato al rifugio con la rogna, un’infezione da strafilococco e con gli occhi infetti. Gli operatori della struttura l’avevano chiuso nel box, senza dargli nemmeno un nome. Il povero pit bull se ne stava raggomitolato tremante in un angolo, 24 h su 24.

Gigi si è fermata davanti alla gabbia di Scarlett, il nome che lei stessa ha scelto di darle, e ha detto alla sua mamma: “Voglio lei”.

Credit: The Dodo / YouTube

Audra era piuttosto riluttante davanti alla scelta di sua figlia. Non si rendeva conto che quello era un cane molto malato e non così bello. Ma invece la piccola Gigi aveva capito benissimo che non stava bene ed era proprio per quello che voleva adottarlo: “Lascia uscire il cagnolino, ha bisogno d’aiuto”.

L’adozione di Scarlett

Dopo diversi minuti di suppliche, la mamma ha chiesto ai volontari di far uscire Scarlett. La cucciola e Gigi hanno giocato per un po’ in giardino e tra le due è stato amore a prima vista. La pit bull si attaccava istintivamente a Gigi tutto il tempo, e Gigi continuava a ricordare ad Audra che il “cagnolino malato” aveva bisogno di aiuto.

Così, alla fine, la donna ha deciso di adottare quella cucciola malata e di regalarle una seconda possibilità di vita.

Vedere oggi la trasformazione di Scarlett è davvero incredibile! Con il tempo la sua salute è migliorata e anche il suo aspetto. Lei e Gigi trascorrono tutto il tempo insieme, proteggendosi a vicenda!