Un episodio tragico è avvenuto diverse settimane fa. La vita di una donna chiamata AnnMarie Fasano, è cambiata per sempre a causa di un grave incidente. Ha perso il marito e il suo cane Shadow. Ora ha lanciato un disperato appello sul web con la speranza di poterlo ritrovare.

Sono ore di ansia e disperazione quelle che sta vivendo questa giovane ragazza. Il suo unico desiderio è proprio quello di poter riabbracciare il cane, per superare il dolore della grave ed improvvisa perdita che ha subito.

Il dramma per questa famiglia, è avvenuto poche settimane fa. Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti. Erano in auto e stavano facendo delle commissioni per la città.

All’improvviso, mentre erano su una superstrada, il marito Michael ha perso il controllo del suo veicolo. L’impatto è stato violento ed inevitabile. Sono andati a scontrarsi con altre 4 macchine.

L’uomo ha perso la vita praticamente sul colpo. Purtroppo i medici arrivati sul posto, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo, ma ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. AnnMarie dopo la drammatica perdita, si è resa conto che anche il suo cane era scomparso.

Alcune persone che si sono fermate per soccorrerli, hanno provato a cercare Shadow, ma di lui non c’erano tracce. Il cucciolo a causa del grave incidente, è fuggito via spaventato e confuso da ciò che era appena accaduto.

Il disperato appello della donna per Shadow

La donna dopo che i medici l’hanno dimessa dall’ospedale, ha provato sin da subito a cercare il suo amico a quattro zampe. Ha pubblicato diversi appelli sul web ed ha anche chiesto aiuto a diverse associazioni del posto.

Nessuno sa se Shadow abbia riportato dei traumi e delle ferite. Per questo, la sua amica umana è molto preoccupata. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Michael e il cane avevano un legame speciale. Proprio per questo AnnMarie non vede l’ora di poterlo riabbracciare. Pensa che sia l’unico che possa aiutarla a superare il suo tragico ed improvviso lutto.