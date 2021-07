Quando non lo ha visto più, il proprietario di Bevo ha avuto seriamente paura di averlo perso per sempre

Come se già non fosse abbastanza grande il trauma di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, un uomo di nome Aaron Shuptrine di Houston, in Texas, ha anche perso il suo cucciolo Bevo. Nel violento impatto, il cagnolino è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è fuggito spaventato.

Tutti i proprietari di amici a quattro zampe riescono ad immaginare il dolore provato da Aaron in quel momento. Nonostante l’incidente fosse stato abbastanza grave, lui ne era uscito illeso. Ma provava lo stesso un gran dolore perché nell’impatto aveva perso il suo amico. Il fedele compagno di vita che lo accompagnava da anni.

L’uomo ha subito avviato una ricerca senza precedenti. Appelli su internet, denuncia alla Polizia e perfino un’intervista rilasciata ai giornalisti di un media locale.

Tutto questo rumore mediatico sollevato da Aaron, aveva messo in allerta tutti. Compresi i piloti dell’elicottero della Polizia che ha sorvolato la zona dell’incidente nelle ore successive.

Uno di loro aveva notato un cane che si aggirava nervosamente nell’autostrada vicina, finché una macchina non si è fermata e lo ha fatto salire a bordo.

Quando lo ha saputo, Aaron è andato letteralmente nel panico. Ha subito pensato che quell’uomo volesse rubare Bevo o che volesse fargli del male.

Il ritrovamento di Bevo e la riunione con Aaron

Fortunatamente, quell’automobilista non aveva affatto cattive intenzioni. Aveva semplicemente notato quel cucciolo in grande pericolo di essere investito e, da grande amante degli animali quale era, aveva deciso di dargli una mano.

Nelle ore successive aveva anche provato a calmarlo, visto che il cucciolo era ancora molto nervoso e spaventato, ma i suoi tentativi non andavano mai a buon fine.

Da lì gli è venuta in mente un’idea niente male. Contattare un suo amico, proprietario di altri 3 bulldog, e chiedergli se poteva tenerlo al sicuro finché non avrebbe rintracciato il suo proprietario.

Grazie a dei post e delle foto su Facebook pubblicate da Aaron, l’automobilista è riuscito a mettersi in contatto con lui e organizzare un incontro per restituirgli Bevo.

Per Aaron è stato un sollievo davvero gigantesco. Riabbracciare il suo amico a quattro zampe era ciò che sperava di più al mondo e, per fortuna, aveva avuto dalla sua parte un uomo davvero gentile.