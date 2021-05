In un mondo ormai devastato dalle ingiustizie e dalla cattiveria umana, avvengono a volte delle cose che ci fanno ancora sperare in un futuro degno e migliore. Il video di questa adozione di un cane senza tetto, ad esempio, ha colpito i cuori di centinaia di migliaia di utenti del web. Il protagonista di questo gesto di estrema umanità e gentilezza, è un automobilista che si è ritrovato al posto giusto al momento giusto.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni, è che la meschinità di alcune persone non ha davvero alcun limite. Ogni anno vengono maltrattati e abbandonati centinaia di migliaia di cani in ogni parte del mondo.

Quelle persone che dovrebbero amare per sempre e tenere al sicuro i propri amici a quattro zampe, decidono invece di sbarazzarsene nella maniera più brutale possibile. Li gettano in strada e, così facendo, il più delle volte, li condannano a morte certa, che spesso è anche lenta e dolorosa.

Il mondo è anche pieno di persone gentili che lavorano senza scopo di lucro al salvataggio e alle cure di questi cuccioli sfortunati. Ma nella maggior parte dei casi, queste povere creature indifese muoiono per strada senza che nessuno si accorga di loro.

Il video dell’adozione al volo diventa virale sul web

Per questo motivo, dobbiamo considerare ogni salvataggio come un vero e proprio miracolo. Esattamente come quello capitato qualche tempo fa un po’ per caso e che, per fortuna, è stato immortalato in un meraviglioso video, poi pubblicato sul web.

A riprendere la scena è un automobilista, che nota un cane randagio avvicinarsi alla vettura davanti alla sua. Il cucciolo, sebbene fosse ancora un po’ schivo, si vedeva che stata cercando di implorare aiuto dalle persone all’interno della macchina.

Invece di andare via, quelle splendide persone hanno fermato la macchina, hanno convinto il cagnolino ad avvicinarsi e lo hanno fatto salire. Avevano deciso di non lasciare indietro quella creatura dolce e di dargli una casa amorevole per sempre.

Il video, condiviso prima su Tik Tok e poi su YouTube, ha raggiunto milioni di visualizzazioni, commenti e condivisioni in pochissime ore.

Ci auguriamo che chiunque lo abbia visto, si sia lasciato contagiare da questo splendido messaggio di umanità e gentilezza.