Dopo mesi, arrestata la donna che ha ridotto in gravi condizioni 11 cani

La vicenda è accaduta lo scorso 8 agosto, ma finalmente giustizia è stata fatta. Una donna dovrà ora rispondere delle accuse di maltrattamento di animali, dopo che ha condannato 11 cuccioli ad una vita di atrocità e sofferenze.

Tutto è cominciato grazie alla chiamata di un uomo di Brooksville, in Florida. Testimone di una scena che non dimenticherà per il resto della sua vita, ha deciso di allarmare le autorità. Due cani cani lo avevano aggredito mentre camminava per strada ed aveva riportato gravi ferite.

Pochi minuti dopo, gli ufficiali hanno raggiunto il punto indicato, per verificare la situazione.

Abbiamo trovato una roulette e due cani randagi. Erano in gravi condizioni ed erano affamati. Non immaginavamo affatto ciò che avremmo trovato poi all’interno.

C’erano in tutto 11 cani, chiusi in quella roulotte con le elevate temperature, senza cibo e senza acqua, ormai stremati dal troppo caldo, dalla sete e dalla fame.

La responsabile è stata rintracciata mentre il vice Harsanyi dell’ufficio dello sceriffo della contea di Hernando stava conducendo il controllo del traffico su Wiscon Road, a Brooksville.

Durante le indagini uno dei cani è fuggito. Lo abbiamo cercato a lungo, ma sembrava scomparso nel nulla. Quando il vice sceriffo ha fermato quella donna alla guida di una vettura in rovina, ha riconosciuto quello stesso cane sul sedile posteriore.

Emesso un mandato nei confronti della donna

Dopo mesi dalla spiacevole vicenda, il giudice ha emesso un mandato. Meyer, questo il nome della crudele proprietaria, è stata arrestata ed accusata di crudeltà nei confronti degli amici a quattro zampe e ora dovrà rispondere delle sue azioni.

Tutti i cani si trovano nelle mani di persone competenti, pronte a dare loro un futuro migliore.

Le foto della donna, ripresa mentre viene arrestata dalle autorità, hanno fatto il giro del mondo. Dopo tanta indignazione, la giustizia ha fatto il suo corso. Questi gesti di crudeltà meritano di essere puniti!