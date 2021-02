Un gravissimo episodio di maltrattamento e crudeltà è avvenuto diverso tempo fa. Un gruppo di volontari hanno trovato Romee un dolce cane, in condizioni disperate. Purtroppo aveva ustioni su diverse parti del suo corpo e alla fine, le forze dell’ordine sono riuscite anche a rintracciare il suo ex proprietario.

Negli ultimi anni, sono nate leggi più severe a tutela degli animali. Leggi che hanno lo scopo di evitare che i nostri amati amici a quattro zampe subiscano cattiverie. Tuttavia, alle persone non sembra importare molto.

I ragazzi dell’Anderson Hills Animal Care Hospital, hanno trovato Romee in strada. Era triste, solo e sofferente.

Quando i volontari si sono avvicinati a lui, hanno fatto una drammatica scoperta. Il cucciolo aveva delle ustioni sulla maggior parte del suo corpo. Inoltre, aveva anche diverse ferite, con una grave infezione.

Proprio per questo, i ragazzi non potevano lasciarlo in quelle condizioni. Infatti, hanno deciso di prenderlo subito in braccio e portarlo in fretta al rifugio, per cercare di aiutarlo.

Ovviamente la vicenda ha fatto molto discutere e le forze dell’ordine hanno avviato tutte le indagini del caso. Dopo poche settimane, hanno trovato il responsabile, che è stato presto denunciato per maltrattamenti ed abbandono degli animali.

La guarigione del piccolo Romee

Il medico ha sottoposto il cucciolo a tutti i trattamenti e le cure di cui aveva bisogno. Ha subito molti delicati interventi ed è anche diventato cieco ad un occhio.

Nonostante ciò che Romee ha subito nella sua vita, ha avuto il lieto fine che tanto desiderava. Il responsabile è stato costretto a pagare 15 mila dollari, per tutte le sue spese mediche.

Inoltre, a breve diventerà anche un cane da terapia per i bambini che sono ricoverati in ospedale, soprattutto nei reparti grandi ustioni. La sua brutta esperienza lo ha portato a fare qualcosa di unico e speciale, che ha commosso migliaia di persone. Buona fortuna piccolo!