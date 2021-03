“Dopo tanto dolore, questo cucciolo mi aveva dato la gioia. Imploro chiunque di aiutarmi”

Dopo la morte del suo cane, Reanna aveva preso in casa il piccolo Piglet, ma un ladro gliel'ha portato via

La storia di oggi racconta, ancora una volta, della meschinità e della cattiveria umana. Piglet aveva pochissime settimane, quando un uomo si è introdotto nella casa in cui il cucciolo viveva con la sua padroncina e lo ha portato via. Le telecamere di video sorveglianza lo hanno ripreso in volto e ora Reanna spera con tutta se stessa di riportare a casa il suo amato cucciolo.

Credit: Nelson Reanna Estrada – Facebook

Reanna Estrada, sconvolta da quanto le è successo, ha deciso di raccontare la sua triste storia davanti alle telecamere di un’emittente televisiva, quelle dalla Fox 4 KC. Lei vive negli Stati Uniti d’America. Più precisamente al numero 85 di Brooklyn Avenue a Kansas City, nel Missouri.

Dopo il grande dolore per la perdita del suo amato cane, la vita aveva deciso di ripagarla con una grande gioia, quella dell’arrivo in casa di un nuovo cucciolo, il piccolo Piglet appunto. Ai giornalisti Reanna ha raccontato:

Il mio ultimo cane è stato investito proprio qui davanti a casa mia. È stata una scena straziante perché è morto davanti ai miei occhi. Ho passato un periodo terribile, dal quale mi sono ripresa solo grazie all’arrivo in casa di questo nuovo cucciolo, che in pochissimo tempo è diventata tutta la mia vita.

Piglet viene rubato

Credit: Nelson Reanna Estrada – Facebook

La donna, che non poteva avere figli, si era legata al piccolo pit bull in una maniera indescrivibile.

Non potendo avere figli, io vivevo la mia vita solo per lui. Spendevo per lui tutti i miei risparmi e dedicavo a lui tutto il mio tempo libero.

Purtroppo, qualche tempo fa, un malintenzionato si è introdotto furtivamente in casa di Reanna. Ha usato una scala, ha rotto una finestra ed è entrato dalla camera da letto. Nel furto non ha preso alcun oggetto di valore, ma solo il cucciolo.

Credit: Nelson Reanna Estrada – Facebook

Le telecamere hanno ripreso questo uomo direttamente in volto. Reanna ha contattato subito la Polizia per fare una denuncia, ma per ora del colpevole di questo terribile gesto ancora non ci sono tracce. Così come non ci sono tracce del cucciolo.