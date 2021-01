“Stavo visionando le telecamere di casa mia, quando l’ho visto. Ho mandato la mia vicina a controllare, ma lui non c’era più”

Mello è un povero cane abbandonato, che oggi ha una nuova vita grazie ad una meravigliosa donna. La sua storia è iniziata quando, un giorno, la proprietaria di un’abitazione, in viaggio per una vacanza, ha deciso di controllare le telecamere di sorveglianza dal suo cellulare.

Mentre visionava i filmati, ha notato un cane ferito e spaesato, sul portico della sua casa. Intenerita dalla scena, ha chiamato la sua vicina Emily e le ha chiesto di andare a controllare.

La donna si è subito recata all’abitazione, ma del cane non c’era traccia. Ha provato a cercarlo per il quartiere, senza riuscire a trovarlo.

Pochi giorni dopo, mentre stava passeggiando per strada con i suoi due cani, Emily ha notato un cane che vagava confuso e triste poco distante da lei. Era lo stesso animale delle immagini che le aveva mandato la vicina.

Guidata dal suo grande amore per gli animali, Emily ha provato ad avvicinarsi al povero cane abbandonato, ma era evidente che non si fidava degli esseri umani.

Dopo vari tentativi, grazie all’aiuto dei suoi cani, la donna è riuscita a convincerlo a seguirla e lo ha condotto fino a casa sua.

Una volta sul ciglio della porta, il cucciolo si è però rifiutato di entrare.

Non si fidava di me, ma si fidava dei miei cani. Mi ha seguito, ma una volta arrivati davanti alla porta, ha indietreggiato. Non voleva entrare. Così ho pensato di convincerlo con dei biscotti. Ci sono voluti vari tentativi, ma alla fine si è convinto ed è entrato.