Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero bellissima e che ci ha commosso. La protagonista è una dolcissima cagnolina, chiamata Linda che ha vissuto da randagia per la maggior parte della sua vita. Un gruppo di volontari quando ha saputo la sua situazione, è presto intervenuto per aiutarla.

CREDIT: YOUTUBE

Perché esiste il randagismo? Perché le persone invece di lasciare i cani nei rifugi, preferiscono lasciarli in strada, a soffrire e a combattere per la loro vita.

I ragazzi di Love Furry and Friends che vivono in Ucraina, una mattina hanno scoperto che una cagnolina piccola ed indifesa, viveva come randagia in una stazione di servizio.

Non aveva un posto sicuro in cui rifugiarsi ed ogni giorno era costretta ad avvicinarsi a tutti gli automobilisti per chiedere del cibo. Aveva delle difficoltà e si vedeva che nonostante tutto, aveva ancora fiducia negli esseri umani.

CREDIT: YOUTUBE

I volontari con la speranza di poterla salvare, sono andati subito a conoscerla, ma non credevano che la cucciola fosse così dolce e gentile. Linda in realtà voleva solo ricevere amore ed attenzioni, non desiderava altro che poter vivere con degli amici umani.

Era felice infatti di aver trovato dei ragazzi che volevano aiutarla. Una volta al rifugio, il medico ha scoperto che la piccola stava bene, aveva solo delle pulci e qualche ferita, ma sarebbe guarita in breve tempo.

La nuova vita della piccola Linda

CREDIT: YOUTUBE

Uno dei volontari ha deciso di portarla nella sua abitazione la sera stessa che l’hanno salvata. Non volevano lasciarla nel rifugio, poiché era un posto con troppa confusione per lei.

La piccola Linda in quell’occasione ha dormito per la prima volta in un letto e da quel momento la sua personalità è cambiata per sempre. Ha riconquistato fiducia in sé stessa ed era davvero felice di ciò che stavano facendo per lei. Ecco il video della sua storia di seguito:

Una famiglia amorevole appena è venuta a conoscenza della sua vicenda, ha deciso di andare a conoscerla. La cucciola dopo anni di sofferenze, ha trovato finalmente una casa calda in cui poter vivere e degli amici umani gentili. Fanno di tutto per farla sentire amata.