Oggi vogliamo raccontarvi dell’incredibile salvataggio di un cane, rimasto intrappolato dopo una frana. Quando leggiamo la parola frana, immaginiamo subito quantità massicce di roccia, detriti e terra che si muovono velocemente e che travolgono chiunque si trovi lungo il loro cammino.

La vicenda arriva dalla Cina e in pochi giorni, è diventata virale sui social network. Un cane è rimasto intrappolato per giorni sotto i detriti. Non poteva muoversi, perché ogni brusco movimento poteva rivelarsi fatale. Nessuno lo avrebbe mai cercato, era un cane randagio. Gli rimaneva una sola cosa da fare: piangere.

La maggior parte delle famiglie era stata evacuata dopo la frana e non era facile per il cucciolo farsi sentire. È rimasto in quella piccola prigione, per 37 lunghi giorni, senza muoversi e senza mangiare. Nessuno riesce a spiegarsi come abbia fatto. Un vero e proprio miracolo.

Un giorno, i residenti della zona, si sono recati alle loro vecchie abitazioni, per recuperare alcuni oggetti personali. È stato allora che hanno sentito dei strazianti lamenti provenire da un cumulo di terra.

Il video del salvataggio del povero cane

Tutti si sono subito messi alla ricerca di quel pianto, qualcuno aveva bisogno d’aiuto. 12 persone, tutte insieme, hanno lottato per salvare quel povero cane. Uno per uno, gli abitanti del villaggio di Guizhou hanno aperto i loro cuori ed hanno unito le forze. Dopo vari tentativi, i loro sforzi sono stati ripagati. Il cucciolo era finalmente libero.

Nessuno riesce a spiegarsi come sia riuscito a sopravvivere dal giorno della frana, senza cibo e senza acqua per più di un mese. Forse ha bevuto l’acqua piovana o forse si tratta davvero di un vero e proprio miracolo.

L’intero salvataggio è stato ripreso in un video, poi pubblicato sui social network. Nel giro di pochi giorni, si è diffuso in ogni parte del mondo!