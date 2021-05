Oggi vogliamo raccontarvi la storia della cagnolina Susanna. Per tutta la vita, è stata costretta a vivere per le strade come una randagia, senza nessuno che si prendesse cura di lei e senza aver mai conosciuto l’amore.

Credit: OIPA

La povera Susanna è rimasta incinta ed ha partorito i suoi cuccioli all’interno di un giardino di una casa abbandonata. Fortunatamente i volontari dell’OIPA, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali, sono presto venuti a conoscenza della sua situazione e sono intervenuti in suo aiuto.

Credit: pixabay.com

I ragazzi, come prima cosa, si sono occupati di mettere al sicuro i cuccioli e poi, sono tornati sul posto per guadagnare anche la fiducia di mamma Susanna.

Dopo averli salvati tutti, non è stato difficile per i volontari cercare una casa amorevole per i cagnolini. Uno per uno hanno trovato una famiglia e oggi vivono felici la loro vita. Adesso però ad aver bisogno di una casa, è la loro mamma.

L’appello per la cagnolina Susanna

L’OIPA ha pubblicato il suo appello su Facebook, con la speranza che i suoi dolci occhioni riescano a conquistare il cuore di qualche brava persona. Ecco quanto si legge nel post:

Credit: pixabay.com

Susanna. Guardate lo sguardo di questa dolcissima cagnolina, non è meraviglioso? Come il suo dolore, caldo e avvolgente, come quello della nostra Madre Terra. Magrissima, vagava tra territorio di Telese Terme e Solopaca, in provincia di Benevento. Aveva partorito nel cortile di una casa disabitata. Dopo aver messo in sicurezza i suoi cuccioli, tutti felicemente adottati, i volontari dell’OIPA di Benevento con la collaborazione dell’ASL e delle sezioni locali dell’ENPA e della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sono riusciti a recuperare anche lei.

La casa dove si era rifugiata stava per essere venduta e la cagnolina era di nuovo prossima al calore. Accolta in stallo e sterilizzata, ora Susanna, circa un anno e mezzo, taglia media, dolcissima, compatibile con altri cani, cerca una famiglia che possa accoglierla e comprenderla con pazienza e amore. Si affida in tutto il Centro Nord dopo iper perfido.

I CERCAFAMIGLIA: SUSANNAGuardate lo sguardo di questa dolcissima cagnolina, non è meraviglioso? Come il suo colore,… Posted by OIPA on Friday, April 23, 2021

Se qualcuno fosse interessato a dare una seconda possibilità di vita questa dolce amica a 4 zampe, può farlo chiamando il numero nell’appello su Facebook o contattando la mail riportata.