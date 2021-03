La triste storia di Lady, una cagnolina che ha vissuto in cattive condizioni per molti anni

Purtroppo non tutti gli animali incontrano degli amici umani amorevoli. Lady per esempio, è una dolcissima cagnolina, che prima di trovata la casa perfetta per lei, ha passato dei momenti davvero difficili. I volontari hanno cercato di portarla via da quel posto, per diversi anni.

CREDIT: PETA

Una storia terribile, che ha sconvolto migliaia di persone. In molti ora sono felici, perché anche lei ha trovato il lieto fine che tutti speravano.

Il dramma di questa cucciola a quattro zampe, è iniziato molto tempo fa. Un uomo l’ha adottata quando aveva solamente pochi mesi di vita.

Tuttavia, non l’ha mai tenuta in casa e non le ha mai donato l’amore e le cure di cui aveva bisogno. L’ha legata nel giardino della sua abitazione e l’ha lasciata lì per diversi anni.

CREDIT: PETA

I volontari nel vederla in quelle condizioni, sono subito intervenuti. Il loro unico scopo era quello di convincere il suo amico umano, a trovarle una famiglia disposta a donarle la vita che meritava. Però, l’uomo non ha mai voluto lasciarla andare.

Diceva ai ragazzi che era il suo cane e che lo trattava come gli sembrava più giusto. Lady ha sofferto molto a vivere in quello stato. Alcuni giorni per il freddo e la debolezza, non riusciva nemmeno ad uscire dalla sua cuccia.

Il salvataggio della piccola Lady

CREDIT: PETA

Dopo anni di richieste ed insistenze, il signore stufo di avere quelle persone sempre davanti la sua abitazione, ha deciso di cedere. Ha lasciato che i ragazzi prendessero la cucciola e la portassero nel loro rifugio.

Lady è stata sottoposta ad una visita e a tutti trattamenti di cui aveva bisogno. Ha imparato a capire il significato della parola amore ed ha anche imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I ragazzi hanno pubblicato la sua storia sul web ed hanno raccontato tutto ciò che aveva passato. Per fortuna, una famiglia amorevole si è fatta presto avanti per poterla adottare. Tutti sono al settimo cielo per come si è conclusa questa vicenda. Buona fortuna piccola!