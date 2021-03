Dopo una vita insieme, non abbandona il suo papà e lo accompagna durante l’ultimo viaggio: la commovente storia del cane Mario

Il suo video ha commosso migliaia di utenti sui social network. Questo dolcissimo cagnolino dal pelo nero, si chiama Mario e la sua storia arriva da Avellino (Campania). Purtroppo il suo proprietario è morto e diversi giorni fa, il fedele amico a quattro zampe ha partecipato al suo funerale.

Mario è rimasto accanto alla persona più importante della sua vita dentro la chiesa e anche al cimitero. Non ha lasciato quella bara nemmeno per un secondo, commuovendo tutti i presenti.

Durante la cerimonia religiosa, il cane si è adagiato accanto alla bara e non si è spostato fino all’ultima parola del prete. Al termine del funerale, Mario si è alzato ed ha seguito il feretro fino al cimitero.

I dipendenti delle pompe funebri hanno deciso di permettere a quel dolce cagnolino di accompagnare il suo papà fino alla fine.

La Pandemia purtroppo prevede delle regole anti-contagio anche durante i funerali. Infatti, in chiesa erano presenti poche persone, tutte distanziate e con indosso i dispositivi di sicurezza.

Questo fedele cagnolino ha perso la persona più importante della sua vita, colui che lo ha sempre curato e fatto sentire al sicuro. E fino alla fine, ha continuato ad essergli fedele e a ringraziarlo per tutto.

La storia di Mario, il cane che resta al fianco del padrone durante l'ultimo viaggio. Dopo una vita insieme, vissuta in simbiosi, Mario non abbandona il suo padrone e lo accompagna anche nell'ultimo viaggio. #avellino #manocalzati #cani #campania Posted by Telenostra Avellino on Monday, March 15, 2021 Credit: Telenostra Avellino – Facebook

Da sette anni, questo cucciolo e il defunto 85enne vivevano in simbiosi e condividevano ogni cosa. Quirino, questo il nome dell’uomo, era un contadino e la gente lo vedeva a lavorare per i campi, sempre in compagnia del suo Mario.

Qualunque cosa l’uomo doveva fare, aveva sempre una zampa su cui contare!

Un legame speciale che il destino ha deciso di dividere e Mario, per l’ultima volta, ha voluto ringraziarlo per tutto ciò che negli anni ha fatto per lui. Gli è rimasto accanto nell’ultimo viaggio, per poi lasciarlo andare. Ma Quirino vivrà per sempre nel cuore di Mario, perché i cani non dimenticano.