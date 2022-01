In soli 6 anni la cagnolina Doris è tornata per ben quattro volte al rifugio, ma fortunatamente la sua è una storia a lieto fine

Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di quello che è stato definito come il cane più triste e solitario di tutto il Regno Unito. Il suo nome è Doris, è una dolcissima cagnetta ed ha vissuto una vita triste fatta solo di abbandoni al rifugio. È finita in un freddo e scomodo box di un canile per ben quattro volte, ma mai per colpa sua. Leggete di seguito quello che le è capitato nel corso degli ultimi 9 anni.

La verità è che tutti hanno bisogno di amore e di qualcuno che ci coccoli quando ne abbiamo bisogno. Non importa se si tratta di una persona o di un cane, quando ci si sente soli qualcuno con cui stare è l’unica cura a tutti i mali.

La storia di questa cucciola è iniziata nel 2013, quando per la prima volta è entrata nella porta del rifugio della sua città. Nonostante il suo passato da randagia, mostrava un affetto incondizionato verso le persone. Un affetto che le ha permesso di trovare una famiglia disposta ad adottarla nel giro di pochissimo tempo.

Tutto sembrava risolto, ma dopo solo una settimana dalla sua adozione, la sua famiglia ha dovuto riportarla indietro. La presenza di bambini in casa non era compatibile con la sua presenza.

La storia a lieto fine di Doris

Poi ancora. Nel giro di poche settimane un’altra famiglia si è fatta avanti per adottarla. Una coppia di gentilissimi anziani l’ha portata a casa e le ha donato quanto più amore possibile. Dopo qualche anno, però, il suo papà umano è morto e la sua mamma non poteva badare a lei. Così l’ha portata di nuovo in rifugio.

Pochi mesi e Doris ha trovato un nuovo adorabile proprietario. Purtroppo, anche questa volta non è andata come tutti speravano. I dottori hanno diagnosticato un cancro all’uomo che, impossibilitato a prendersi cura della cucciola, l’ha portata ancora indietro al rifugio.

I volontari avevano il cuore a pezzi quando Doris ha varcato la porta del canile per la quarta volta. Tuttavia non si sono arresi. Nel 2020 Doris ha trovato un’altra famiglia. Questa volta sembra davvero essere quella perfetta e definitiva, con cui la cucciola ormai quindicenne potrà trascorrere il resto della sua vita in completa serenità e avvolta da un amore infinito.