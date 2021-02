Doveva fare un lungo viaggio ma nessun autobus aveva accettato i suoi cani a bordo: la soluzione dell’uomo ha spiazzato tutti

Questa è la storia di un uomo che ha deciso di compiere un’impresa davvero straordinaria, trasportando i suoi cani in moto in un viaggio davvero lunghissimo. Forse ha corso qualche rischio, ma non poteva assolutamente pensare di abbandonarli. La sua storia, raccontata su Facebook, è diventata in breve tempo virale.

Fonte Pixabay

Alan Oliveira è un uomo brasiliano che ha usato il suo ingegno per poter avere sempre con se i suoi amati cani. E sta dando una lezione di fedeltà al mondo dimostrando che volere è potere.

Questo proprietario responsabile si è dovuto trasferire in un’altra città per motivi di lavoro e non poteva pagare qualcuno che trasportasse i suoi cani. Abbandonarli non era un’opzione e così ha deciso di caricarli sulla sua moto.

Alan Oliveira viveva infatti con due splendidi cani, che doveva avere con se nella sua avventura. Lui aveva solo una moto e così ha deciso di costruire per loro un baule, per poterli trasportare in tutta sicurezza.

Alan ha percorso circa 1.400 km da Goiânia a Villa Vieja a Espiritu Santo con i due cani dietro sulla moto. Un viaggio che normalmente ha bisogno di 14 ore, è durato due giorni e una notte, per garantire ai pets il giusto riposo.

Cani in moto, la storia è diventata virale sui social

Sebbene l’uomo abbia cercato di prendere un autobus per evitare di esporli, nessuno gli consentiva di viaggiare con loro. E non poteva permettersi un viaggio privato o un trasferimento in aereo.

Sono già passati 10 anni con la famiglia. L’unico modo era portarli così, sulla stessa moto.

Queste le parole del ragazzo che ha improvvisato un baule coperto di plastica per proteggere i cani dal vento. Karina Pirillo ha raccontato la loro storia su Facebook e in molti hanno commentato il suo coraggio. Per fortuna il viaggio è andato bene e ora tutti si godono la nuova vita insieme. E così sarà per sempre.