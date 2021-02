Mamma si suicida insieme al figlio di un anno e mezzo: il post su Facebook prima della tragedia

Mamma si suicida insieme al figlio di un anno e mezzo, gettandosi dal ponte del fiume Piave. Il piccolo sopravvive per miracolo e viene ricoverato all’ospedale di Treviso. Una vicenda che ha sconvolto una comunità e l’intero paese. Margherita Bandiera, 31 anni, è uscita dall’abitazione di famiglia insieme al suo bambino, per andare a cena a casa dei genitori, dove non è mai arrivata.

Lungo il tragitto, la donna ha parcheggiato la sua Lancia Y vicino al ponte e ha poi deciso di compiere il disperato gesto. Si è gettata dal ponte con il bambino in braccio. Fortunatamente, all’arrivo dei soccorsi, il piccolo respirava ancora e dopo il trasporto in ospedale, i medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni. Margherita è invece morta sul corpo.

Una mamma che era in cura in un centro specializzato, a seguito di una depressione, ha deciso di farla finita. La famiglia non poteva immaginare che avrebbe compiuto un gesto del genere e il papà del piccolo ha dichiarato che mai aveva pensato che suo figlio potesse essere in pericolo.

Margherita Bandiera si era licenziata

Prima della tragedia, la donna aveva più volto espresso il suo stato d’animo su Facebook. Si era licenziata dal suo lavoro come come contabile amministrativa alla Antis Stylmartin di Montebelluna:

Mi sono licenziata, bisogna imparare a dire no!

Poi, il post condiviso di una pagina di maternità:

C’é una fase del travaglio chiamata transizione, in cui una donna raggiunge il suo punto di rottura. ‘Non ce la faccio più’; sente di non poter resistere. Ed ha ragione. La donna che è in lei non è abbastanza forte per il compito che le viene richiesto in quel momento. Allora, in quella transizione, è forte dentro di lei, è urlato “Mi sento morire” perché è in quel momento che la donna muore come figlia per poter rinascere come Madre, con suo figlio. Una nuova rivoluzionata versione di se stessa, con più forza di quella che credeva possibile! ♥️

Margherita aveva già affrontato in passato un duro momento della sua vita, la scomparsa di sua sorella, morta a seguito di una leucemia. Poi il duro periodo del lockdown e qualcosa nella sua testa, che l’ha spinta a farla finita per sempre.