Can Yaman e Diletta Leotta, misterioso aereo con una proposta e costosissimo anello al dito della presentatrice. Cosa sta succedendo

Clamorosi e impensabili sviluppi nella love story tra Can Yaman e Diletta Leotta

Un romantico quanto misterioso striscione aereo è nel pomeriggio volato nei cieli di Roma, con cui Can Yaman avrebbe già fatto la fatidica proposta di matrimonio a Diletta Leotta. Il messaggio recita: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”. Solo pochi giorni fa è esploso il gossip circa la loro relazione, dopo lo scatto romantico postato dal volto di Dazn a San Valentino, apparso come una conferma della loro liaison.

Can Yaman e Diletta Leotta sono sulla bocca di tutti

Come si apprende da Fanpage.it, le immagini farebbero parte di un lungo servizio appositamente realizzato da fotografi e staff esperto che accuratamente ha allestito il set sulla terrazza del ristorante Torre Normanna in Costiera Amalfitana.

Si insinua il sospetto

Alle ammiratrici di Can Yaman, che hanno prontamente fatto circolare il video sui social, il messaggio è apparso poco attendibile. Che l’attore turco protagonista di celebri soap opera abbia deciso di chiedere la mano alla (presunta) neo fidanzata in modo così plateale?

Ormai pare piuttosto chiaro che dietro il pettegolezzo possa celarsi l’ipotesi di un caso mediatico creato ad hoc, che ha per protagonisti i due personaggi televisivi.

Anello con pavé di diamanti

Da parte loro, almeno finora, nessuna conferma né smentita circa la proposta di nozze. Nel frattempo, dalle pagine social della conduttrice, è spuntato un prezioso anello di fidanzamento con pavé di diamanti, il cui valore supera i 41 mila euro, che l’inviata sportiva ha sfoggiato nel corso dell’odierna diretta di Take Away, il programma in onda su Radio 105.

Can Yaman e Diletta Leotta: la ricostruzione delle dinamiche

Ciò che pareva una tenera e spontanea immagine durante una passeggiata tra amanti si è rivelato essere un tour fotografico vero e proprio che dal lungomare di Fregene è giunto fino in Costiera Amalfitana. Le indiscrezioni impazzano e le accanite sostenitrici di Can sono attualmente alle prese con la ricostruzione della dinamica degli spostamenti del beniamino.