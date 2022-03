Un noto addestratore di cani, chiamato Gary Majors è morto nei giorni scorsi, a causa di un incendio che è divampato nella sua abitazione. Il suo scopo era quello di salvare i suoi amati cagnolini e, alla fine, per lui non c’è stato più nulla da fare.

I suoi familiari ora stanno cercando in tutti i modi di onorare la sua memoria, affinché ciò che ha fatto non venga dimenticato.

Gary Majors era solamente un ragazzo, ma sin da quando era un bambino, ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. La sua passione è diventata il suo lavoro e dopo diversi corsi, è diventato un addestratore.

Amava ciò che faceva e tutti dicono che voleva solo aiutare tutti i cani che ne avevano più bisogno. Ha trovato delle famiglie umane per molti randagi del suo quartiere.

I fatti sono iniziati pochi giorni fa. I vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata poco dopo la mezzanotte. Purtroppo era divampato un incendio nell’abitazione dell’uomo, che si trovava nel quartiere di Green Acress, a Detroit.

È stato proprio Gary ad allertare gli agenti. Il ragazzo era riuscito ad uscire in tempo, ma all’interno c’erano anche i suoi amati 11 cani. I suoi familiari hanno provato a fermarlo, ma lui voleva fare il possibile per salvarli.

La tragica morte di Gary Majors per salvare i suoi cuccioli

L’uomo con un estintore stava provando a farsi strada tra le fiamme. Infatti è riuscito a salvare 8 dei suoi amati bulldog francesi. Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto l’impensabile.

L’incendio si è diffuso in tutta la casa e in pochi minuti anche il ragazzo è stato avvolto dalle fiamme. Di conseguenza nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, nessuno ha potuto far nulla per salvarlo ed è deceduto per salvare i suoi amati cagnolini. Due sono morti ed uno risulta essere scomparso.

La causa dietro questo drammatico incendio ancora non è chiara, ma gli agenti sono a lavoro per cercare di capire cosa sia accaduto nella casa. Una cugina su questa straziante perdita, ha dichiarato: “Credo che con il fumo non sia più riuscito ad orientarsi e non è uscito in tempo.“