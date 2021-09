Voi credete nei miracoli? Questa è la storia di due cani, che ha conquistato l’intero mondo del web. Tutto è iniziato quando i volontari del controllo animale del North Bay Animali Services hanno ricevuto una chiamata dopo un violento incendio a Lake Country.

Credit: North Bay Animal Services

I ragazzi erano convinti di dover recuperare il corpo senza vita di un amico a quattro zampe, rimasto vittima delle fiamme. Giunti sul posto però si sono resi conto di trovarsi davanti ad un vero e proprio miracolo. Hanno trovato l’animale ancora vivo, legato ad una catena. Non appena ha sentito i passi di quegli esseri umani sconosciuti, ha trovato la forza per alzare la testa in cerca di aiuto.

E non era finita lì. Poco distante da lui, nascosto dentro una buca, c’era un altro cane che era scampato alla morte.

Credit: North Bay Animal Services

I volontari non riuscivano a crederci. Intorno a loro era tutto distrutto, c’erano solo cumuli di cenere, eppure erano riusciti a sopravvivere. Un vero e proprio miracolo.

Non riuscivamo a credere ai nostri occhi. Era un doppio miracolo, non c’erano altre spiegazioni. Ci siamo guardati intorno, c’era solo silenzio e odore di distruzione. Ma loro erano entrambi vivi.

Il salvataggio dei due cani

I soccorritori hanno salvato prima il cane legato alla catena. Quest’ultima era attaccata ad un gancio di traino di un carretto. Non aveva modo di scappare o ripararsi, ma era riuscito a scampare all’incendio. I ragazzi credono che sia riuscito a nascondersi nella sabbia. Non aveva ustioni sul corpo e non appena è stato liberato, l’animale ha iniziato a scodinzolare e a correre felice. Aveva capito di essere finalmente libero.

Credit: North Bay Animal Services

Il secondo cane se ne stava rannicchiato su se stesso, all’interno di una buca, tremante dalla troppa paura. Dopo le dolci parole e le carezze dei volontari, si è tranquillizzato ed ha raggiunto il suo amico.

Adesso i due cani si trovano alla clinica veterinaria, in attesa del loro destino.