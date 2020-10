Adorabile e un po’ paffuto, il nome del cane di oggi è Drax. Circa due anni fa, questo simpatico cucciolone è stato salvato dalla strada. Si era ritrovato a vivere da randagio, magro, sporco e confuso. La prima volta che un passante si è accorto di lui, il cane si trovava fuori la porta di un supermercato, ad elemosinare un po’ di cibo.

Dopo l’intervento dei volontari del posto, Drax è stato salvato ed oggi ha una nuova vita. Vive con la sua mamma umana Charmaine Hulley e non deve più preoccuparsi di lottare per riuscire a mangiare e rimanere in vita. Anzi…

Credit: CHARMAINE HULLEY – Facebook

Quando lo hanno trovato, era in condizioni indescrivibili. Ho deciso di prendermi cura di lui sin dal primo momento e l’ho aiutato a riprendere peso. Dopo diversi mesi dalla sua adozione, ho deciso di andare a convivere con il mio compagno e, naturalmente, ho portato Drax e gli altri miei cani con me.

Charmaine ha poi continuato il suo racconto, spiegando che per dei problemi personali, si è dovuta trasferire per qualche giorno a casa di sua madre ed ha deciso di lasciare i cani nelle mani del suo ragazzo.

In quel piccolo lasso di tempo, il cagnoline finì per mettere su qualche chilo di troppo!

L’incidente di Drax

Credit: CHARMAINE HULLEY – Facebook

Un giorno, mentre Drax stava giocando con gli altri amici a quattro zampe, attraversò la porta per cani, ma rimase bloccato.

ĐỂ CHÓ CHO BẠN TRAI NUÔI, VÀI THÁNG SAU ẺM ĐÃ BÉO Ú ĐẾN MỨC BỊ KẸT CỬAVài năm trước, Drax là một chú chó hoang chỉ còn… Gepostet von Pet iu Lụm lặt am Samstag, 17. Oktober 2020 Credit: Facebook

L’incidente è stato così divertente, che non abbiamo potuto far a meno di scattargli delle fotografie. Girava per casa, con la porta incastrata in vita!

Ho ben presto scoperto che in mia assenza, il mio compagno oltre alle crocchette, gli dava i suoi avanzi e Drax si era abituato a ricevere tanta deliziosa carne di manzo!

Credit: PetDarling – YouTube

La coppia, oggi, ha messo il cagnolone a dieta, anche se ha raccontato che non è affatto facile convincerlo a mangiare ciò che dicono loro!

Credit: CHARMAINE HULLEY – Facebook

L’incidente è accaduto a casa della mamma della ragazza. La porticina era destinata a cani di piccola taglia. Fortunatamente, quella della sua casa è più grande e Drax riesce ad entrare ed uscire. Dopo la pubblicazionie delle foto, queste si sono diffuse sul web ed hanno fatto sorridere migliaia di persone!