Da più di 720 giorni Drools un dolce pit bull, cerca una famiglia disposta ad adottarlo, ma ancora nessuno si è fatto avanti per conoscerlo. Purtroppo la sua situazione sta spezzando i cuori di tutti i volontari, che vorrebbero vederlo felice e soddisfatto, con delle persone amorevoli.

Tutto è iniziato quando il cucciolo aveva solamente 2 anni. Un uomo lo ha portato nel rifugio di Conour Animal Shelter. Non voleva più occuparsi di lui.

Ha raccontato ai ragazzi che lo aveva adottato molto tempo prima, ma che era stufo di tenerlo, poiché era molto vivace ed aveva bisogno di diverse attenzioni. Non si è affatto curato dei suoi sentimenti.

I primi giorni in quel posto nuovo per Drools sono stati molto difficili. Non riusciva proprio ad ambientarsi ed in più, aveva difficoltà a far conoscere a tutti la sua personalità. Rimaneva sempre chiuso nel suo box, seduto in un piccolo angolo.

Uno dei volontari una mattina, ha deciso di portarlo a fare una passeggiata. Voleva conoscerlo meglio. È proprio a quel punto che il cucciolo ha capito che poteva fidarsi di quelle persone.

Da quel momento la sua situazione è cambiata per sempre. Ha iniziato ad aprirsi con i ragazzi ed ha mostrato a tutti il suo carattere dolce e vivace. Ama stare al centro dell’attenzione e soprattutto è molto affettuoso.

La disperata ricerca di una famiglia per Drools

I volontari sin dall’inizio hanno deciso di pubblicare gli annunci per la sua adozione sul web, ma mai nessuno si è fatto avanti per conoscerlo. Purtroppo anche il cucciolo sta perdendo tutte le speranze di trovare degli amorevoli amici umani.

I ragazzi ovviamente stanno ancora lavorando per aiutarlo, però tutti i loro tentativi ancora non portano ad un lieto fine. Per loro è il cane che vive nel rifugio da più tempo.

Vederlo sempre nel suo box non è facile, poiché anche lui merita di poter vivere in una casa calda, con delle persone disposte ad amarlo. I volontari nel frattempo continuano a fare il possibile per farlo sentire amato ed al sicuro, con la speranza di poter trovare la famiglia perfetta per lui.