Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia straziante, che tutti dovrebbero conoscere. La protagonista è una cagnolina chiamata Ducky, che purtroppo ha avuto un inizio di vita davvero terribile. Non si fidava più degli esseri umani ed era terrorizzata da tutti i rumori forti.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica, che purtroppo ha causato molto problemi. La cucciola è riuscita a guarire mesi dopo il suo salvataggio.

Tutto è iniziato quando Elli, la presidente di Sky Sanctuary Rescue, ha ricevuto la chiamata per 30 animali che avevano bisogno di aiuto. Erano chiusi in un box di un rifugio ed erano in pericolo.

Tra questi appunto c’era la piccola Ducky. La cagnolina ha vissuto dentro quella stanza per molto tempo. Infatti non ha mai conosciuto l’amore e le attenzioni di una famiglia. Conosceva solo la parte crudele degli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Elli si è presto resa conto che la sua situazione era davvero complicata. Sapeva che portarla al rifugio per lei sarebbe stato ancora più difficile. Per questo ha deciso di farla stare a casa di una sua dipendente.

Ducky si è presto adattata in quel posto nuovo. Aveva difficoltà con gli umani, ma non con i 3 cani che vivevano lì. Era felice di passare il suo tempo insieme a loro.

La trasformazione della piccola Ducky

La piccola a quattro zampe, dopo un mese nella nuova casa, ha permesso alla sua amica umana di poterla accarezzare. È stata proprio lei ad avvicinarsi per chiedere amore ed affetto.

Dopo 3 mesi, Ducky ha fatto una trasformazione incredibile, qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha imparato a fidarsi delle persone ed era felice della sua seconda possibilità di vita.

CREDIT: FACEBOOK

La volontaria che ha deciso di prenderla in affidamento, alla fine ha deciso di adottarla per sempre. Non voleva mandarla in un’altra abitazione, poiché aveva paura che non si sarebbe adattata. Buona vita piccola Ducky!

