Dude è un Alaskan Malamute che vive con una famiglia meravigliosa. Proprio quest’ultima ha voluto condividere le sue immagini sul web, per far capire alle persone di tutto il mondo, quanto possa essere importate il rapporto tra un bambino ed un amico a quattro zampe. Il grande cagnolone si è reso conto che qualcosa non andava, quando i suoi padroni sono mancati da casa per giorni.

Soltanto al loro rientro, Dude ha capito che da quel momento sarebbe cambiato tutto. Non erano soli, con loro c’era una piccola umana che dormiva in una culla tenuta in mano dalla sua padrona. Chi era?

Credit: Rumble Viral-YouTube

Lo abbiamo tranquillizzato e gli abbiamo presentato con dolcezza la sua nuova sorellina umana. In molti ci avevano consigliato di tenerlo lontano, ma io conoscevo molto bene il mio Dude e mi fidavo di lui. Se volete, potete anche prendermi per irresponsabile o pazza!

Quando l’Alaskan Malamute ha visto quel piccolo esserino indifeso da vicino, ha infilato il suo muso nell’ovetto ed ha iniziato a baciarlo. Da quel momento Savannah è diventata la cosa più importante nella vita del cane.

Credit: Rumble Viral-YouTube

I suoi occhi brillavano per la gioia e non è riuscito a trattenere la sua eccitazione. Meno male che mio marito ha ripreso tutto!

Per la troppa felicità, Dude ha adorabilmente inclinato la testa ed emesso un ululato.

Il video dell’incontro tra Dude e la piccola Savannah

Credit: Rumble Viral-YouTube

La famiglia non si sarebbe mai aspettata una tale reazione. Hanno deciso di condividerla con il mondo intero, per mostrare quanto un cane possa far bene nella vita di un bambino. Hanno promesso che documenteranno la crescita della piccola Savannah accanto al suo migliore amico a quattro zampe.

Credit: Rumble Viral-YouTube

Molte famiglie decidono di liberarsi dei propri animali domestici, non appena scoprono di una gravidanza. Ci sono molti modo per affrontare la cosa, ma non bisogna mai dimenticare che anche un cane ha dei sentimenti.