Due cani fanno una sorpresa alla loro proprietaria, ricoverata in ospedale

Questa storia racconta della sorpresa di due cani alla proprietaria. La diffusione del Covid-19 ha portato il mondo intero a chiudersi in una quarantena, che ha stravolto la vita di migliaia di persone. Le restrizioni hanno impedito ad amici e familiari di vedersi e di abbracciarsi. La donna nelle immagini si chiama Joanna Hehir e vive in Texas. È stata ricoverata per diverse settimane in ospedale, a causa di un ulcera allo stomaco e si è ritrovata costretta a separarsi dai suoi due cani, George e Fiona.

Dopo la diffusione del Coronavirus, la sua famiglia non ha più avuto la possibilità di andarla a trovare e la separazione dai suoi cani, è diventata ogni giorno più difficile. Il marito di Joanna, rattristato dal suo stato d’animo, ha deciso di farle una sorpresa.

Inizialmente John, questo il nome dell’uomo, aveva programmato di portare i cani nel parcheggio dell’ospedale, così che sua moglie potesse vederli dalla finestra, ma poi l’infermiera ha avuto un’idea ancora più bella. Ha suggerito all’uomo di far vedere gli animali a Joanna, tramite la vetrata della struttura, nell’atrio.

La paziente è stata portata con la sedia a rotelle durante la pausa pranzo, davanti alla finestra e l’incontro ha emozionato tutti i presenti, così come il mondo del web, dopo la pubblicazione delle immagini.

George e Fiona hanno subito riconosciuto la loro mamma umana e hanno iniziato abbattere e a leccare il vetro, tentando di toccarla con le loro zampe. Erano felici di vederla, nonostante non potessero abbracciarla.

“Non potrò mai ringraziare abbastanza le infermiere, non vedevo Joanna sorridere da così tanto tempo. So che si stanno prendendo cura di lei in modo straordinario, ma vederla così felice, per me è stato un sollievo che non so spiegare”, ha raccontato John.

La donna dovrà rimanere ancora per un po’ in ospedale, ma adesso ha la forza per affrontare i giorni restanti, consapevole che tra non molto potrà riabbracciare tutta la sua famiglia e i suoi amici a quattro zampe. Queste sono le immagini che fanno bene al cuore.