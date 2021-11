Una vicenda incredibile è avvenuta poche settimane fa. Due cani sono riusciti a salvare la vita del loro amico umano, che ha avuto un malore durante un’escursione. L’uomo di 71 anni è crollato a terra e non c’era nessuno disposto ad aiutarlo. I suoi cani hanno preso in mano la situazione.

Un episodio che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi, ma che invece ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Ora infatti il signore è tornato a stare bene.

A raccontare la vicenda sono stati i ragazzi di Keswick Mountain Rescue Team, poiché sono stati proprio loro a ricevere la chiamata e ad intervenire sul posto.

Tutto è accaduto il 30 ottobre 2021, in Cumbria, Inghilterra. L’uomo era uscito con i suoi due cuccioli per fare la sua solita passeggiata di routine, lo faceva sempre e non era mai accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, durante il percorso, pochi minuti dopo aver superato una donna, il signore ha avuto un malore ed è crollato a terra. Ha perso i sensi e i suoi cani si sono presto allarmati.

Il suo cane nero è tornato indietro ed è riuscito a ritrovare quella signora. Una volta arrivato davanti a lei, ha iniziato ad abbaiare per farle capire che aveva bisogno del suo aiuto.

Per fortuna, la donna ha capito in fretta che stava accadendo qualcosa di drammatico. Per questo ha iniziato a correre dietro al cucciolo, per capire cosa fosse successo. È proprio in quel momento che si è trovata davanti alla scena terribile.

Pochi metri più avanti ha trovato il signore a terra, ormai privo di sensi ed il suo golden retriever, era vicino a lui e non voleva lasciarlo andare. La signora sapeva che doveva fare qualcosa in fretta per aiutarlo, infatti ha lanciato l’allarme ai ragazzi di Keswick Mountain Rescue Team.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il signore aveva ripreso conoscenza, ma viste le sue condizioni è stato accompagnato lo stesso in ospedale. I suoi fedeli cani non lo hanno lasciato solo nemmeno in quell’occasione ed hanno atteso che uscisse fuori la porta della struttura.