Denunciato un uomo per maltrattamenti nei confronti degli animali: ha lasciato i suoi 8 cani al freddo e in gravi condizioni

Un uomo che vive in Texas è stato denunciato dalle forze dell’ordine, poiché ha lasciato i suoi 8 cani, in condizioni molto gravi. Se non fossero intervenuti i volontari, avrebbero sicuramente perso la vita. Per questo, ora vogliono che quella persona paghi per la sua cattiveria e la sua crudeltà.

CREDIT: FACEBOOK

Un gravissimo episodio, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. I cuccioli ora sono ricoverati e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. Molto presto anche loro troveranno la loro seconda possibilità di vita.

Tutto è iniziato quando i ragazzi della Houston Humane Society, hanno ricevuto una segnalazione da parte di una donna. Quest’ultima li stava avvisando delle gravi condizioni in cui un suo vicino di casa teneva i suoi cani.

Erano chiusi fuori la sua abitazione, nonostante le basse temperature. Inoltre, erano magri, tristi e sofferenti. Non riusciva più a vederli in quello stato ed ha deciso di chiedere aiuto.

CREDIT: FACEBOOK

La signora ha raccontato ai ragazzi che l’uomo in un primo momento si stava occupando dei suoi cuccioli. Tuttavia, quando è iniziato ad arrivare l’inverno gelido, li ha lasciati in quelle condizioni pietose.

I volontari nel sentire le sue disperate parole, hanno deciso di intervenire. Non potevano lasciarli anche loro ed infatti, dopo aver preso tutto il necessario, sono andati in fretta in quell’abitazione.

L’intervento della polizia per salvare 8 cani

Sono arrivati sul posto, ma nel parlare con l’uomo, hanno capito che la situazione non era affatto semplice. Proprio per questo, hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti di polizia nel vedere le gravi condizioni dei cuccioli, sono rimasti sconvolti. Infatti dopo averli liberati, hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti e crudeltà nei confronti degli animali.

CREDIT: FACEBOOK

Tutti i cani ora sono ricoverati nella clinica veterinaria e poco alla volta, stanno facendo dei miglioramenti. Tuttavia, la loro situazione è difficile, ma i volontari sono sicuri che molto presto arriverà anche il loro bellissimo lieto fine!