Non c’è una sola situazione al mondo per cui giustificheremmo una persona che abbandona un cane o qualsiasi tipo di animale domestico. Tanto meno se le creature scartate come se fossero spazzatura sono due cuccioli appena nati, bellissimi e completamente innocenti. Per fortuna, un volontario di un’associazione ha saputo delle loro condizioni e si è battuto con tutto se stesso per migliorare la vita di quei bellissimi e dolcissimi cagnolini.

Di storie di abbandoni ne leggiamo a decine ogni giorno. Non è chiaro cosa possa spingere una persona a liberarsi così crudelmente del proprio animale domestico. Fatto sta che questa pratica è sempre più diffusa e le campagne di sensibilizzazione sembra proprio che non funzionino.

Ciò che funzione, invece, è l’amore incondizionato e infinito di chi gli animali li adora veramente e che sarebbe pronto a tutto pur di donare loro pace e serenità.

La storia di oggi inizia, purtroppo come al solito, con un abbandono. Questa volta a finire in strada non è stato un cane anziano o malato, bensì due cuccioli appena nati, così dolci che non avevano alcuna colpa per essere gettati via così crudelmente.

Dei passanti li hanno notati ed hanno chiamato subito un’associazione di salvataggio del posto. Un volontario dal cuore d’oro ha raggiunto subito il luogo in cui erano stati avvistati e si è subito messo all’opera per aiutarli.

L’inizio della nuova vita dei cuccioli

Oltre che essere tremendamente affamati e sporchi, i due cagnolini avevano anche la pelle arrossata e il pelo rovinato. Purtroppo avevano contratto la rogna e non facevano altro che grattarsi e provocarsi ferite.

Il volontario gli ha fatto subito delle iniezioni di medicinali. Quelle punture gli hanno fatto molto male, ma alla fine sarebbero stati meglio ed era quello che contava di più.

Poi li ha portati nel rifugio. Lì hanno conosciuto tanti nuovi amici e, soprattutto, il calore di un posto sicuro e pulito dove stare.

Per settimane i volontari hanno continuato a curarli per la rogna e per le zecche che avevano infestato i loro piccoli corpicini.

Ci vorrà ancora del tempo, ma alla fine i due cagnolini si riprenderanno del tutto. A quel punto troveranno anche delle famiglie che li adotteranno e che gli insegneranno una volta per tutte il significato della parola amore.