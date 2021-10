La vicenda della piccola Chips Ahoy è diventata presto virale sul web ed in tanti nel sapere cosa ha vissuto, sono scoppiati a piangere. Dopo aver trovato la famiglia che sembrava essere perfetta per lei, quelle persone l’hanno riportata nel rifugio, dicendo che per loro era un impegno troppo grande.

La storia di questa dolce cucciola, è iniziata ormai molto tempo fa. Un gruppo di volontari l’hanno trovata mentre viveva sulle strade, sola e triste.

Era magra e disidratata. In più si vedeva che aveva qualche problema di salute, poiché aveva delle strane piaghe sulla pelliccia, che le stavano causando un forte dolore. Volevano aiutarla a tutti i costi.

I ragazzi si sono messi in fretta a lavoro per riuscire a prenderla, ma è stato più difficile del previsto, perché la piccola non si fidava affatto degli esseri umani. Nessuno sa cosa abbia vissuto nella sua breve vita, ma sicuramente non aveva incontrato delle persone amorevoli.

Dopo averla portata nel rifugio, Chips Ahoy stava più male del previsto. Quel posto non era adatto a lei. Per questo i volontari hanno deciso di trovarle una famiglia affidataria.

Una coppia, Julie e Brendan, appena sono venuti a conoscenza della storia, hanno deciso di intervenire. Volevano aiutare la piccolina a tornare in salute e a riconquistare la fiducia negli esseri umani.

L’adozione di Chips Ahoy e il suo lieto fine

La cucciola in quella nuova casa ha fatto molti miglioramenti. Nonostante fosse timida e spaventata, si è adattata in fretta. Era felice di stare con quelle persone, che volevano solo farla sentire amata e protetta.

Solo poco tempo dopo, un’altra famiglia umana ha deciso di adottarla. Sembravano essere perfetti per lei, ma due giorni dopo averla portata via Julie ha fatto una triste scoperta, che le ha fatto cambiare totalmente idea. Ecco il video della storia di seguito:

La donna ha scoperto che quelle persone avevano riportato la piccola nel rifugio, poiché per loro era un impegno troppo grande. È andata subito a riprenderla, ma invece di far iniziare di nuovo le ricerche per una famiglia, ha deciso di adottarla per sempre. Non voleva più separarsi da lei.