Sono stati 2 giorni lunghi, quelli che vissuto una donna chiamata Marine Delune. La sua cagnolina Ruthie era scomparsa e l’intera comunità è intervenuta per aiutare la signora, che purtroppo ha delle difficoltà. Ora si sono potute riabbracciare.

Questa vicenda è iniziata a gennaio di quest’anno. Era una giornata come le altre per l’amica umana, che era uscita per la città di Belfast, nel Maine, per fare delle commissioni.

Con lei ovviamente c’era anche la piccola Ruthie. La donna non la lascia mai da sola in casa ed ama portarla con sé. Tuttavia, in quell’occasione è avvenuto l’impensabile.

Marine era scesa dalla macchina per prendere una cosa in un negozio. Aveva lasciato il finestrino aperto, ma visto che lo aveva sempre fatto, non credeva che potesse accadere qualcosa. Però, mentre stava camminando per tornare in auto, ha visto la scena drammatica.

Ruthie per seguire un animale, è riuscita a saltare e a scappare via. L’amica umana ha provato a chiamarla, ma della cucciola si sono perse le tracce in pochi istanti. La cosa più triste, era che purtroppo la signora non poteva fare molto per cercarla.

Marine è affetta da una paralisi cerebrale ed è anche sorda. L’intera comunità però ha deciso di non lasciarla sola. Infatti, nonostante le basse temperature e la pioggia, hanno cercato in tutta la città per 2 lunghi giorni.

La bellissima riunione tra Ruthie e la sua amica umana

La donna era disperata, desiderava solo poter riabbracciare la sua cagnolina. Una volontaria del rifugio locale chiamata Kimberly Mitchell, si è subito interessata al caso ed ha deciso di fare qualcosa per aiutare la signora.

Infatti proprio mentre era in auto e stava andando nell’abitazione dell’amica umana, ha notato un buco in una recinzione di una casa. Ha deciso di scendere e proprio quando si è abbassata per guardare all’interno, ha fatto l’incredibile scoperta.

La piccola Ruthie si era rifugiata in una fessura. Era infreddolita, spaventata ed affamata, ma nonostante tutto stava bene. La ragazza ha avuto la possibilità di conoscere Marine proprio mentre le riportava la sua cucciola e per tutti è stato bellissimo sapere che era in buone condizioni.