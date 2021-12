Solo pochi giorni fa sui social è stata resa pubblica una riunione davvero bellissima. La protagonista è una piccola cagnolina chiamata Nola, che dopo ore di disperazione per il tornado, ha potuto riabbracciare la sua amica umana. Dopo la terribile esperienza che hanno vissuto, sono potute tornare a stare insieme.

Purtroppo questo disastro naturale che ha colpito gli Stati Uniti all’inizio di dicembre, ha portato a gravi conseguenze. Sono morte più di 90 persone ed in tanti sono rimasti senza un posto in cui poter vivere.

La donna protagonista della vicenda viveva in una piccola comunità in Kentucky. Al momento del dramma era a casa con lei c’era la sua amata amica a quattro zampe.

Tuttavia, quando quel tornado è arrivato alla sua cittadina non aveva molte scelte. Se fosse uscita sarebbe morta, ma era anche pericoloso rimanere all’interno della sua abitazione. Però non aveva altre possibilità.

A causa della violenza di questo evento naturale, la casa è andata distrutta. Di conseguenza tutto ciò che era al suo interno, è svanito. La signora per qualche miracolo, è riuscita a salvarsi.

Per ore ha girato nella sua comunità ormai distrutta, con la speranza di poter rivedere i suoi vicini ed anche la sua amata amica a quattro zampe, ma di lei non c’erano tracce.

La bellissima riunione tra Nola e la sua amica umana

Una mattina la signora si è recata in un campo in cui c’erano tutte le persone della zona. Voleva cercare ancora la sua cucciola e così ha iniziato ad urlare il suo nome in mezzo a tutta quella gente.

Una giornalista locale si è avvicinata da lei per capire cosa stesse accadendo e quando ha sentito il suo racconto, ha deciso di aiutarla.

È proprio a quel punto che è avvenuto l’impensabile. La ragazza ha visto una cagnolina che passeggiava sul campo, ha allertato immediatamente la donna per capire se fosse lei e quando le due si sono guardate negli occhi, hanno iniziato a correre per potersi abbracciare. Tutti i presenti nel vedere la scena, si sono commossi.