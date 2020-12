Quando due gruppi di soccorso, lo Stray Rescue of St. Louis e il Five Acres Animal Shelter, hanno ricevuto la chiamata da parte di una famiglia, hanno capito di dover intervenire subito. Tutto ciò che sapevano, era che 14 cani avevano bisogno d’aiuto. Il loro proprietario era morto in modo improvviso e i suoi parenti non sapevano come fare per prendersi cura di così tanti animali.

Credit: Stray Rescue of St.Louis Official – YouTube

Quando rispondi ad una chiamata e vai a salvare un animale bisognoso, non sai mai quale siano le sue reali condizioni, finché non lo trovi. Siamo andati alla casa dell’uomo e alla vista dei suoi cani, il nostro cuore si è spezzato. Quei poveri animali non avevano mai ricevuto cure mediche in tutta la loro vita.

Erano tutti malati, magri e pieni di pulci. Qualcuno di loro aveva perfino delle masse tumorali visibili. Nonostante le loro condizioni, siamo rimasti sorpresi quando abbiamo visto la loro dolcezza e il loro modo di interagire con noi.

Credit: Stray Rescue of St.Louis Official – YouTube

Dopo aver caricato tutti e 14 i cani sui mezzi dell’associazione, i volontari si sono recati al rifugio.

Una volta nelle mani del personale veterinario, i cagnolini sono stati visitati e curati.

Il recupero dei 14 cani

Credit video: Stray Rescue of St.Louis Official – YouTube

Viste le loro condizioni, avranno bisogno di cure mediche per molto tempo. Per fortuna, grazie al nostro appello sui social, molte famiglie si sono offerte volontarie per ospitarne alcuni, soprattutto i più anziani. Potranno continuare a seguire le loro terapie, circondanti dall’amore di brave persone.

Non appena si riprenderanno, cercheremo una casa per ognuno di loro. Anche se questa può sembrare la parte più bella, in realtà è la più difficile del salvataggio.

Credit: Stray Rescue of St.Louis Official – YouTube

Con queste parole, i volontari hanno voluto sottolineare quanto sia difficile per un cane anziano trovare una famiglia, soprattutto se ha problemi di salute. Molte persone credono che un cane anziano sia già abituato alla sua vita e che non riesca ad adattarsi a nuove abitudine, per questo la scelta migliore è sempre un cucciolo.

Un altro motivo è che i cani anziani sono lenti e giocano poco.

Ma quello che nessuno sa, è che i cani anziani sono quelli che meglio si comportano con i bambini e con i gatti. La maggior parte di loro, è già addestrata e sa come socializzare con gli esseri umani.

I cani anziani hanno meno bisogno di attività fisica e hanno tanto tanto amore da dare!