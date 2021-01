Una clip che è diventata presto virale è stata resa pubblica sul web negli ultimi giorni. Il protagonista è proprio un cervo, che ha interrotto un servizio fotografico di un matrimonio, per rubare il bouquet della sposa. Tutti ne sono rimasti stupiti ed infatti il video ha raggiunto milioni di visualizzazioni.

Luke e Morgan si sono sposati ormai diverso tempo fa. Erano felici di poter passare il resto della loro vita insieme ed infatti il loro unico desiderio era proprio quello di poter festeggiare quel giorno speciale, circondati dai loro familiari e dai loro amici.

Hanno organizzato tutto, ogni minimo dettaglio, ma non credevano che la loro vicenda sarebbe presto diventata virale sui social.

La fotografa Luarenda Marie Bennet, dopo la cerimonia e dopo aver accompagnato tutti gli ospiti al ristorante, ha deciso di portare i due sposi a fare delle foto da soli.

Ha voluto portarli in un campo che era proprio lì vicino. Tutto stava procedendo tranquillamente, quando all’improvviso è arrivato un animale ad interromperli.

Deer: 1Bouquet: 0When the field you want to take bride & groom portraits in has an overtly friendly deer…you roll… Posted by Laurenda Marie Photography on Monday, September 2, 2019

Un cervo selvatico appena ha visto i due ragazzi si è subito avvicinato a loro. Molto probabilmente aveva già sentito l’odore dei fiori del bouquet della sposa. Per questo non aveva intenzione di mollare.

Il cervo ruba il bouquet

Luke e Morgan hanno passato molto tempo insieme a lui. Infatti la fotografa è riuscita a fare alcuni scatti meravigliosi, sicuramente non come tutti gli altri. Per questo ha voluto raccontare l’accaduto sul suo profilo Facebook.

I ragazzi hanno provato ad evitare di fargli rubare i fiori, ma l’animale non accettava un No come risposta. Infatti alla fine, la sposa ha deciso di lasciarglielo. Era felice di fargli quel regalo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: PATRICK HELLENGA

Il cervo non è affatto riuscito a resistere alla tentazione, ma per fortuna ha trovato delle persone amorevoli che hanno capito in fretta cosa era giusto fare in quella situazione. Morgan per il classico lancio del bouquet, ne ha preso uno in prestito da una delle sue testimoni.