Ci sono storie di salvataggi che riescono ad entrare nel nostro cuore e a commuoverci. Questo infatti è il caso di un golden retriever chiamato Otis, che è riuscito a salvare la vita a 6 coniglietti, che la madre non riusciva a trovare. Grazie al suo intervento ora stanno bene e l’accaduto è diventato in fretta virale sui social.

La maggior parte dei nostri amati amici a quattro zampe fanno il possibile per mostrarsi dolci e gentili, nei confronti di chi ne ha più bisogno.

Di conseguenza l’episodio di Otis ha commosso migliaia di persone. Se non fosse stato per lui, è probabile che i 6 piccoli avrebbero perso la vita, poiché la madre era troppo lontana da loro.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre. Jenna Laigle, la sua amica umana, dopo esser tornata a casa da lavoro, ha deciso di portare il suo cagnolino a fare una passeggiata dietro la sua abitazione.

Otis ama essere lasciato libero di correre e di divertirsi per i giardini. Infatti la donna, lo porta spesso in quella zona. Quel pomeriggio, però, è accaduto qualcosa di davvero strano, che ha fatto insospettire la ragazza.

Il cucciolo stava giocando, quando all’improvviso si è bloccato, si è seduto a terra e non voleva più alzarsi. Jenna sin da subito ha capito che c’era qualcosa di insolito ed è per questo che è andata a vedere in fretta.

Otis ha salvato la vita ai 6 coniglietti in difficoltà

Nel momento in cui la donna è arrivata vicino al suo cane, si è resa conto di ciò che stava accadendo. Il piccolo si era fermato per accudire i 6 coniglietti, che non riuscivano a ritrovare la loro mamma.

Otis si è mostrato amorevole, dolce e gentile nei loro confronti. Infatti li ha accuditi per diversi minuti. Nel frattempo la sua amica umana ha perlustrato tutta la zona, per ritrovare la coniglietta. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il tutto si è concluso nel migliore dei modi solo grazie all’intervento del piccolo a quattro zampe e di Jenna. I due sono riusciti a riportare i cuccioli vicino alla loro mamma, che li stava cercando ovunque.