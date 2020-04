Un cane viene portato a spasso da un altro cagnolino Un cane viene portato a spasso, ma quando la telecamere si sposta, si nota qualcosa di diverso del solito...

I nostri amati amici a quattro zampe, ogni giorni riescono a stupirci sempre di più e vedere ciò che sono in grado di fare, ci lascia sempre a bocca aperta. Poche ore fa sul web è stato pubblicato un video, in cui si può vedere un cane che porta a spasso un altro cagnolino.

La scena è stata talmente tanto esilarante, che è diventata virale nel giro di poche ore e tutti ne sono rimasti stupiti, poiché non sono immagini che si vedono spesso.

Il video è stato pubblicato pochi giorni fa e nelle immagini si può vedere come il piccolo Ollie, un cagnolino bianco, camminava tranquillo per le strade di Ridgelfield, negli Stati Uniti.

Era con il suo collare ed il suo guinzaglio, ma quando la videocamera riprende la parte dietro, si scopre che con lui non c’era il suo amico umano, ma qualcuno di molto diverso.

In realtà con lui c’era un altro cagnolino, che è un nuovo arrivato del quartiere. E’ un boxer chiamato Max. Vederli insieme è stato talmente incredibile, che tutti ne sono rimasti stupiti.

Ollie in un primo momento sembrava essere spaesato, ma alla fine era felice di poter andare a spasso con il suo nuovo amico a quattro zampe.

La clip è diventata presto virale nel giro in poche ore e vedere quelle immagini, ha fatto sorridere migliaia di persone. Infatti ha avuto moltissime visualizzazioni. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ollie e Max stavano facendo una passeggiata lungo il quartiere e per fortuna una persona del posto, è riuscita a riprendere tutto, per permettere a tutte le persone di vedere ciò che sono stati in grado di fare i nostri amati amici a quattro zampe.

