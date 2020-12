Dopo aver letto la storia del cucciolo The Rock, Dwayne Johnson decide di intervenire in suo aiuto

Dwayne Johnson, conosciuto anche con il soprannome The Rock, è un famosissimo attore e wrestler professionista canadese. Tutti siamo abituati a vederlo come un uomo forte, ma quello che nessuno sa, è che è un grande amante degli animali e che più volte, il suo grande cuore ha salvato anime bisognose.

Quando i volontari dell’associazione Los Angeles Animal Shelter, hanno salvato un povero cane con il fil di ferro intorno alla bocca, lo hanno portato al rifugio per le cure necessarie. Dopo aver visto il suo coraggio e la sua forza di volontà, hanno deciso di chiamarlo proprio Dwayne Johnson.

Purtroppo, attraverso vari test veterinari, i ragazzi hanno scoperto che il cagnolino aveva anche un soffio al cuore. E che doveva essere urgentemente operato. L’intervento però aveva un costo troppo elevato per il rifugio: 5.000 dollari.

Non sapendo cosa fare, i soccorritori hanno creato una raccolta fondi, con la speranza di arrivare al cuore di qualcuno disposto ad aiutarli.

In attesa dell’intervento, il cucciolo è stato tenuto in un posto tranquillo, poiché lo stress avrebbe potuto far cedere il suo cuore.

Tra le tante persone che hanno condiviso la sua storia, c’è stata anche una celebrità. L’attrice Michelle Trachtenberg oltre a raccontare le torture del cucciolo e spiegare il suo bisogno d’aiuto, ha taggato il The Rock della vita reale.

Il gesto di Dwayne Johnson

Quando Dwayne Johnson ha letto quel post, non ha esitato a contattare il rifugio e donare 1.500 dollari per il suo intervento chirurgico.

L’aiuto dell’attore non è finito qui, grazie alla sua notorietà sui social network, è riuscito a garantire a The Rock cucciolo, tutto l’aiuto e i soldi di cui aveva bisogno.

Grazie all’intervento della star, il cagnolino è stato operato e dopo la riabilitazione, ha perfino trovato una casa! Il suo nuovo papà è un fotografo e ha deciso di ribattezzarlo Dwayne “Rocky”.