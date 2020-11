La triste storia di oggi parla di un cagnolino di nome Dynamic. Questo è il nome che gli è stato dato da Kim, un uomo dal cuore d’oro che si occupa di salvare gli animali nell’Asia del Sud. Il cagnolino, nato da una cucciolata indesiderata, era stato abbandonato dal suo proprietario in mezzo alla natura, legato con una stretta corda al collo.

Credit: Hope For Dogs / Youtube

Spesso ci troviamo a parlare di tristi storie di abbandoni e questo è proprio uno di quei casi. Troppe persone, quando non possono prendersi cura di un animale, invece che contattare un’associazione che si occupa di salvarli e di trovargli una famiglia, decidono di liberarsene gettandoli per strada.

Il proprietario della mamma di Dynamic, evidentemente, non era intenzionato ad occuparsi dei cuccioli nati dalla cagnetta. Così ha deciso di abbandonarli in giro per le campagne del posto.

A Dynamic è toccato il destino peggiore. L’uomo lo ha legato con una corda ad un albero ed è andato via senza alcun rimorso. Dopo chissà quanto tempo dopo, un passante ha notato il cucciolo in serie difficoltà e ha deciso di contattare Kim.

L’intervento di Kim per salvare Dynamic

Kim è un contadino che ha come passione quella di cercare, trovare e salvare gli animali che vengono abbandonati o che comunque sono in condizioni tragiche. Quando ha ricevuto la chiamata, il soccorritore si è precipitato sul posto e da subito ha capito che il cane era in condizioni pietose.

Era immobile, con quella corda al collo legata in maniera molto stretta. Io cercavo di avvicinarmi e lui tremava e tentava di allontanarsi. Prima che si calmasse ho dovuto pazientare molto, ma alla fine ce l’ho fatta.

Tanta fatica è costata a Kim anche per sciogliere quella corda. Quando finalmente c’è riuscito, gli ha dato dell’acqua e del cibo per rifocillarlo e soprattutto per tranquillizzarlo. Dopodiché lo ha portato nel suo rifugio per dargli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Credit Video: សង្ឃឹមសម្រាប់សត្វឆ្កែ – Youtube

Con il tempo Dynamic è guarito e sta riacquistando la fiducia negli esseri umani. Tutto grazie a questo splendido uomo. Adesso Kim si sta impegnando per trovare una amorevole famiglia per lui e siamo sicuri che non sarà difficile, vedendo il dolce muso di questo splendido cagnolino.