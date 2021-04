È accaduto di nuovo. Il pastore tedesco Major era appena tornato alla Casa Bianca, dopo il periodo di allontanamento

È successo di nuovo. Major, il pastore tedesco di Joe Biden, è tornato alla Casa Bianca dopo l’addestramento, ma ha morso di nuovo un dipendente del National Park Service. Era già successo nelle scorse settimane e dopo il suo comportamento aggressivo, il Presidente e la First Lady, avevano deciso di portarlo nel Delaware e di fargli seguire un corso di addestramento.

Prima del trasferimento, Major non aveva mai mostrato comportamenti simili. Probabilmente, non riesce ad abituarsi alla nuova vita. Qualcosa alla Casa Bianca lo infastidisce, forse le troppe persone in uniforme che si muovono in continuazione o forse il continuo rumore degli aerei.

Il dipendente aggredito, è stato visitato da un medico soltanto in via precauzionale. Sta bene e non ha riportato gravi conseguenze. Anche la guardia di sicurezza che Major aveva morso nelle settimane scorse, non aveva riportato conseguenze gravi.

Il comportamento del cucciolo, suscita però molta paura tra i dipendenti.

Major, adottato da un rifugio nel 2018

Joe Biden ha adottato il pastore tedesco nel 2018 ed ha raccontato che il cane è sempre stato molto protettivo. In entrambi gli incidenti, non ha fatto male ai dipendenti, che subito dopo sono tornati al lavoro. Il pastore tedesco è il primo cane adottato da un rifugio, che mette piede alla struttura presidenziale. Un evento che è anche stato celebrato dagli amanti degli animali.

Mentre l’altro cane, Champ, è più anziano e dolce. Il cucciolone si è subito abituato alla nuova vita dei suoi genitori umani e non ha mai mostrato strani comportamenti da quando si sono trasferiti alla Casa Bianca.

Cosa accadrà adesso?

Cosa succederà ora? Non ci sono ancora notizie su come verrà affrontato questo secondo “incidente” e se sarà permesso al cane Major di rimanere con la famiglia. O se il cucciolo dovrà rimanere lontano ancora per un po’.