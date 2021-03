I cani di Joe Biden allontanati dalla Casa Bianca, dopo quanto accaduto con il pastore tedesco

Major e Champ, i due cani di Joe Biden, portati via dalla Casa Bianca

Major e Champ, i due cani del Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, sono stati allontanati dalla Casa Bianca, perché ritenuti aggressivi. La notizia, riportata sulla testata giornalistica americana Cnn, afferma che uno dei due animali non sarebbe riuscito ad adattarsi alla nuova vita del proprietario.

Secondo quanto diffuso, sembrerebbe che Major abbia morso uno dei dipendenti dello staff della Casa Bianca e la vicenda, avrebbe portato poi Joe Biden e sua moglie, ad optare per un allontanamento dei due cani. Quest’ultimi sono stati portati nella vecchia casa di famiglia, in Delaware.

Dopo l’incidente, l’addetto alla sicurezza della Casa Bianca, aggredito dal cane del Presidente, non sembra aver riportato gravi danni, se non un grande spavento. L’aggressione ha però scosso lo staff, poiché non era la prima volta che Major mostrava un atteggiamento ostile. Altre volte aveva ringhiato verso i dipendenti.

Il cane di Joe Biden non è riuscito ad abituarsi alla Casa Bianca

Un comportamento, di sicuro, conseguenza di un cambiamento di vita improvviso, a cui l’animale non è riuscito ad abituarsi. Sempre secondo quanto riportato da Cnn, il cucciolo non solo non si sentiva al sicuro circondato da tutte quelle persone estranee con indosso delle divise, ma era infastidito dal continuo rumore degli elicotteri.

Major è un pastore tedesco di circa tre anni, adottato da Biden nel 2018. Mentre, Champ è un cagnolone anziano e molto docile. Infatti, si è subito abituato alla nuova vita dei suoi proprietari e non ha mai mostrato atteggiamenti aggressivi verso lo staff.

Nessuna notizia riguardo il nome dell’addetto alla sicurezza aggredito. La decisione dell’allontanamento dei due animali, è stata immediata e nel giro di poche ore, si è diffusa in tutto il mondo.

Lo stress da cambio casa è molto comune negli amici a quattro zampe ed è oggetto di studio, da parte degli esperti. Il forte disagio che si prova quando si cambiano le proprie abitudine, può creare stati d’ansia, mancanza di appetito, depressione ed anche irascibilità.