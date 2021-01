In occasione dell’insediamento di Biden, la Regina Elisabetta ha inviato una lettera segreta al nuovo Presidente degli Stati Uniti. Torniamo a parlare della Famiglia Reale, ma questa volta non ci occuperemo né di Meghan Markle né della cognata Kate Middleton. Questa volta parliamo di faccende politiche.

Ebbene, secondo quanto confermato anche da Buckingham Palace, pare che la Monarca abbia già inviato i suoi auguri al nuovo Presidente USA poco prima del suo insediamento alla Casa Bianca.

Mentre il mondo intero non poteva fare a meno di notare la presenza “a sorpresa” del Principe Harry in occasione dell’Inauguration Day tenutosi nei giorni scorsi (per chi non lo sapesse il Principe ha fatto un piccolo e inconsapevole Cameo durante quella giornata tanto importante), giunge dunque la notizia che la Regina Elisabetta ha già reso omaggio al nuovo Presidente americano. Ma non solo!

Pare infatti che la Sovrana abbia inviato una lettera che – a detta dei beninformati – rimarrà segreta.

Video Credit Access

Joe Biden è il quattordicesimo Presidente USA eletto nel corso dello storico Regno di Elisabetta II. La Regina è infatti salita sul trono ben 68 anni fa, e nell’arco della sua vita ha “salutato” moltissimi Presidenti degli Stati Uniti.

Naturalmente, anche questa volta la Monarca ha dunque reso omaggio al nuovo Presidente, e lo ha fatto attraverso un lungo messaggio inviato poco prima che Biden prestasse giuramento per diventare il 46° Presidente degli Stati Uniti.

Non solo la Regina Elisabetta: anche Boris Johnson si congratula con Joe Biden

Ma la Regina non è stata l’unica a rendere omaggio al nuovo Presidente. Nel giorno dell’insediamento, anche il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha rilasciato una dichiarazione pubblica per congratularsi con Biden e con la vicepresidente Kamala Harris.

Johnson avrebbe anche dichiarato:

Non vedo l’ora di lavorare con lui e con la sua nuova amministrazione, rafforzando la partnership tra i nostri Paesi e lavorando sulle priorità condivise.

Non ci rimane che attendere con speranza i cambiamenti che la nuova amministrazione porterà in America.

Foto da Pixabay