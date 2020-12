La gioia di Miss May quando rivede la sua padrona all'aeroporto: "Avevo paura che si fosse dimenticata di me"

La storia della cagnolina Miss May ci insegna quanto amore gli amici a quattro zampe provano nei confronti dei proprietari. Anche quando trascorre tanto tempo, loro non dimenticano e continuano ad essere fedeli verso l’unica persona importante della loro vita.

La proprietaria di questa cucciola si chiama Casandra Cabrera ed è un soldato dell’esercito americano. Per ben 10 mesi non è potuta tornare a casa e si è separata da Miss May. Fortunatamente, grazie alla tecnologia attuale, la donna è riuscita a rimanere in contatto con la famiglia.

L’unico pensiero di Casandra o meglio, la sua unica paura, era che una volta tornata a casa, dopo quasi un anno, il suo cane l’avesse dimenticata.

Miss May era soltanto una cucciola, quando la donna ha ricevuto l’incarico ed è dovuta partire. Il loro rapporto era solo all’inizio e quindi le probabilità che non la riconoscesse, erano molte!

Me ne sono andata quando aveva appena compiuto 1 anno e non ero sicura che si sarebbe ricordata di me dopo tutto quel tempo.

L’incontro tra Casandra e Miss May

Arrivato il momento di tornare a casa, Casandra ha chiesto alla sua famiglia di andare a prenderla all’aeroporto. La mamma, Robbi Cabrera, si è preparata per accogliere sua figlia ed ha deciso di portare con se anche il cane.

Una volta raggiunto l’aeroporto, Miss May si è mostrata confusa. Non riusciva a capire dove fosse e perché si trovasse in quel luogo sconosciuto. Si è seduta accanto a Robbi ed ha iniziato a fissare tutti i passeggeri.

Poi ha alzato gli occhi ed ha visto Casandra con la sua divisa da soldato. La coda del cucciolo ha iniziato a scodinzolare e si è precipitato tra le braccia della sua mamma.

Posted by Robbi Cabrera on Monday, November 26, 2018

Finalmente poteva riabbracciare la persona più importante della sua vita. La scena ha emozionato tutti i presenti e le loro immagini hanno fatto il giro del mondo in poco tempo.

La sua reazione mi ha scaldato il cuore.

La distanza e il tempo, non hanno influenzato in alcun modo l’amore che il cane provava nei confronti della sua padrona, un amore che va oltre ogni limite!